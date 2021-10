Euskadi alerta de una subida de la incidencia de la COVID-19 y seguirá sin permitir comer en el fútbol o en el cine

El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha avisado este martes a preguntas de los medios de comunicación de que desde hace una semana "está aumentando el número de contagios y la incidencia acumulada" de la COVID-19 en Euskadi. Es algo que ya se apreciaba en el informe epidemiológico semanal hecho público este lunes, aunque ha matizado que aún no se ha reflejado en mayor número de ingresos en planta o en UCI. Al mismo tiempo, Zupiria ha lamentado que en un contexto en el que se puede "hacer una vida casi normal" hay medidas "básicas" que se están incumpliendo de manera flagrante, particularmente el uso continuado de mascarillas en espacios abiertos cuando no hay distancias.

"Las normas básicas sanitarias que son necesarias para seguir con seguridad no se están cumpliendo. Se producen aglomeraciones en las que se prescinde del uso de la mascarilla", ha enfatizado Zupiria. Y ha puesto como ejemplo lo que ocurre en recintos deportivos. No está permitido el consumo de alimentos y es común que haya decenas de personas comiendo bocadillos en las gradas. No ha aclarado, eso sí, qué están haciendo las autoridades para cumplir sus propias normas y ha dicho que es una responsabilidad compartida con los organizadores de los eventos y con los propios espectadores.

Esta norma de impedir el consumo de comida -tampoco se pueden tomar palomitas en el cine, por ejemplo- ha generado polémica ahora que se han levantado el grueso de restricciones de aforos o el propio consumo en barra en los bares. Asistentes al fútbol o al baloncesto y espectadores de recintos culturales han protestado por lo exagerado de las restricciones sin emergencia sanitaria y de hecho es corriente que se incumplan abiertamente. Pero en Euskadi no se contempla cambiar nada. "Hemos tratado el tema en el Consejo de Gobierno. La conclusión es que en estos momentos no se dan las condiciones para modificar ninguna de las medidas que están en vigor", ha enfatizado Zupiria, que ha dado a entender que el protocolo educativo no se tocará más tampoco, lo que supone el uso de tapabocas en el patio si no se guardan las distancias interpersonales.