Jóvenes católicos de Effetá bailan a ritmo de Chayanne sobre las víctimas del franquismo en el Valle de los Caídos

Un grupo de jóvenes bailando y cantando Madre Tierra de Chayanne en Cuelgamuros. Altavoces incluidos. Es la imagen viral que se está moviendo estos días por redes sociales de un retiro espiritual para personas de entre 18 y 30 años llamado Effetá.

Se trata de un retiro de fin de semana que cuesta entre 90 y 140 euros y que cubre la estancia completa en una casa de retiros, comida y materiales. En su página web, Effetá se define como “una agrupación de parroquias y personas” que organizan estas escapadas y “las financian con sus propios medios”.

Lo de la derechita Hakuna/Effetá bailando una canción de Chayanne en el Valle de Los Caídos…? pic.twitter.com/oDzoOSaLV4 — laura (@_laurd_) 23 de marzo de 2023

“Con el retiro queremos acercar a otros jóvenes a vivir su encuentro personal con Dios vivo desde el corazón: una oportunidad en la que encontrarte contigo mismo y descubrirte único y amado”, señalan en su página, en la que no se concretan las actividades a realizar. De hecho, la misma web indica que la “estructura y actividades se mantienen en secreto porque, en cada retiro, queremos daros a los nuevos caminantes la oportunidad de desconectar y retiraros totalmente del ajetreo, vivir cada momento sin estar pendientes de lo que viene después, transmitiros la importancia de confiar y crear un clima para que os dejéis sorprender”. “Aquí no hay peligro, os cuidamos súper bien, y estamos a total disposición vuestra para lo que necesitéis durante todo el fin de semana. Nosotros pensamos que Effetá es como un regalo, y desvelar la sorpresa antes de abrirla le quita ese algo ”especial“, así que optamos por no hacerlo”, añaden. Es una de las normas de Effetá: no se puede contar nada de lo que ocurre durante esos dos días.

Tras el retiro, cada grupo de Effetá se junta una vez a la semana “para acompañarse y crecer en comunidad”. Esta semana uno de los eventos ha tenido lugar en Cuelgamuros, desde donde algunos de los jóvenes han compartido las imágenes de la fiesta que montaron a ritmo de Chayanne.

Effeta hace mucho bien, eso nadie lo duda. No se si la basílica del Valle de los caídos, es el lugar adecuado para "el circo" final. ¿Qué os parece? pic.twitter.com/G3jrYn5BgK — Padre Manuel Navarro 🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮 (@manunavarro84) 24 de marzo de 2023

En la web que anuncia los retiros, señalan que cualquier momento es bueno para apuntarse: “Tanto si estás en un momento complicado en casa, con el trabajo o los estudios, con tus amigos, contigo mismo... como si estás en un buen momento, feliz y contento, Effetá te ayuda a parar y te da la oportunidad de pensar y descubrir el papel de Dios y el tuyo en tu vida, de dónde vienes, a dónde vas... Si hay algo en lo que coincidimos todos lo que hemos hecho Effetá es en que siempre ayuda, así que la pregunta en verdad es, ¿por qué no?”.

Este tipo de actividades entre jóvenes cristianos están teniendo más visibilidad a través de redes sociales como TikTok. En diciembre el grupo de pop cristiano Hakuna llenó una sala de conciertos en Madrid con 3.000 personas que agotaron las entradas en cuestión de 12 horas. En la red social hay quien califica Effetá como una “secta”, así como testimonios de gente que ha acudido a una de las escapadas y da “gracias a la vida”.

Tamara Falcó o la expresidenta del PP vasco

Para mayores de 30 años que quieran vivir experiencias similares, Effetá ofrece Emaús, otro retiro rodeado de secretismo al que han acudido personas conocidas como Tamara Falcó o la expresidenta del PP vasco María San Gil, como publicó en 2018 El Mundo.