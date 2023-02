La madre de Yeremi Vargas señala a tuiteros y streamers como Biyin por acosarla en 2013: “No era humor negro. Tuve que tomar medicación”

Ithaisa Suárez, la madre de Yeremi Vargas, el niño de siete años que desapareció en Gran Canaria en 2007, ha relatado que durante este tiempo ha recibido llamadas y tuits sobre su hijo que le han hecho “muchísimo daño”. Entre las personas responsables de esos mensajes ha mencionado a la streamer Sara Moledo, 'Biyin', por mensajes enviados en 2013. “No era humor negro. Para mí era un daño. Que se rían de mi hijo, que me digan que están penetrando su cadáver descompuesto, que está tirado en la cuneta... Cosas horrorosas”, ha lamentado. La creadora de contenido ha negado que ella fuese una de las personas que la acosó, pero ha reconocido que sí conocía al grupo que lo hizo.

Durante una entrevista con el creador de contenido Alex Blaze 16, Ithaisa Suárez ha explicado que llegó a denunciar los mensajes sobre su hijo recibidos a través de Twitter, aunque la investigación fue archivada, y que tomó medicación “por los ataques de ansiedad” provocados por esos tuits. “[Recibimos] muchísimas llamadas. Tuiteros que me hicieron muchísimo daño. Por ponerte un ejemplo, una de ellas era Sara 'Biyin', que de hecho ahora es muy famosa (...) En su momento hacía humor negro, eso le llamaban, y recuerdo que hizo bastante humor negro enfocado hacia mi hijo Yeremi”, ha contado.

Suárez recuerda que pidió a Sara Moledo, Biyin, que dejase de enviarle ese tipo de mensajes. Ese tuit, enviado del 31 de julio de 2013, todavía puede verse en la red social. En cambio, el tuit de Biyin al que contesta Ithaisa Suárez ha sido borrado, así como la respuesta que dio la streamer a la petición de la madre de Yeremi Vargas.

@SaraBJean mira Sara te lo voy a decir a las buenas, deja en paz a mi hijo Yeremi. Porque me estoy empezando a cabrear. — ithaisa suarez (@ithaisasuarez) 31 de julio de 2013

“Se reían en grupo. Tuve que denunciar a una tal o un tal @Aparcada [otro usuario de Twitter], creo que era un hombre. AuronPlay [pareja de Biyin] me pidió disculpas en ese momento. Tuve que denunciar porque las cosas que me ponían eran gravísimas. Las denuncias se archivaron todas. Pero las cosas que esa señorita y el grupo de humor negro, se llamaban Comando Troll, fueron muy graves. Tuve que tomar incluso medicación por los ataques de ansiedad que me hicieron pasar. Incluso tuvimos llamadas telefónicas”, ha relatado. Ese tipo de mensajes también se le enviaron al padre de Marta del Castillo. Este enero se han cumplido 14 años del asesinato de la joven sin que se haya conseguido encontrar su cuerpo.

Abro hilo de la recopilación de los tuits de auron y biyin para los que no sabían lo que está pasando: pic.twitter.com/f3sTlze5wB — bumi ⭐ ⭐ ⭐ (@tanyeternals) 5 de febrero de 2023

La madre de Yeremi Vargas también ha mencionado en esa entrevista a AuronPlay, uno de los creadores de contenido españoles más grandes y pareja de Sara Moledo. “En uno de los momentos en los que recibí uno de los mensaje sé que estaba con él porque había un directo en Youtube y sé que estaba ahí. Lo dije y él me manda un mensaje y me pide disculpas. Yo si tengo una pareja que hace estas cosas... no la dejaría [hacerlo] (...) Tuve que tomar más tratamiento por el daño tan grande que me hicieron @Aparcada, @Berlustinho y Sara Biyin. Se llamaban 'Comando Troll'”.

El relato de la madre de Yeremi Vargas ha provocado que se recuperen los tuits racistas y neonazis que publicó Biyin en Twitter en 2013 —ya borrados—, unos mensajes ya conocidos. Entre esas publicaciones se podía leer: “Se ha quedado buena tarde para hacer quedada neonazi y reventar unas cuantas cabezas peruanas”.

La respuesta de Biyin: “Me da vergüenza, yo nunca he sido nazi”

La creadora de contenido ha reconocido durante un streaming para dar explicaciones que formaba parte de 'Comando Troll', pero ha dicho que no se quedó hasta el final en ese grupo y que nunca acosó a personas, solo hacía “humor”: “Otra gente se dedicaba a reírse de personas y sus situaciones en Twitter, personas como Ithaisa. Al yo tener contactos con algunas de esas personas se me metió a mí en el ajo de ese caso tan escabroso (...) Yo no le he puesto nada, ni hice chistes con el niño. No la llamo mentirosa ni de coña, esta mujer ha sufrido lo que no está escrito y nadie la está teniendo en cuenta. Esta mujer no os importa una mierda. Todo lo que ha dicho en la entrevista es cierto, lo que pasa es que han pasado 10 años y se ha hecho un lío. Yo hacía humor negro y sí conocía a una de las personas, @Aparcada”.

Ha mostrado la denuncia que presentó Ithaisa Suárez en su momento por lo ocurrido, en la que Sara Moledo no aparece. También ha contado que habló con ella por videollamada junto a AuronPlay, Raúl Álvarez, tras la entrevista, pero la madre de Yeremi Vargas insiste en que sí tuvo algo que ver. “No hemos podido llegar a un acuerdo. Para ella, yo tenía algo que ver. Ayer me puse a llorar, tenía tanta impotencia. Yo sé que en este caso en concreto yo no tenía nada que ver (...) Ella dijo que el tema está zanjado y se acabó, que no quiere saber nada de este tema ya y que además encontraron al culpable. Pero sigue pensando que tuve algo que ver”. AuronPlay, por su parte, ha afirmado que a él le han “metido en el plato” de manera “muy gratuita”.

Biyin se ha referido durante su streaming a los tuits publicados en 2013, ha insistido en que ya pidió disculpas y ha dicho que le da “vergüenza” haberlos publicado. “El tema me da vergüenza, yo tenía 21 años. Ahora tengo 31. La vida cambia mucho (...) Me produce mucho asco, no es agradable. Pese a que son cosas que hice siendo totalmente consciente, a mí ahora mismo todo esto me da asco y siento pena de mí por aquel entonces. No era una persona feliz”. La streamer ha asegurado que cuando hizo esas “bromas” era una persona “deprimida” y “muy oscura”.

Con respecto a una imagen en la que aparece con una esvástica en la muñeca, ha dicho que “no era nazi” y eran “bromas que se hacían”: “De hecho, siempre he odiado bastante a los fachas. Ahora todo me da igual. Yo era muy gallega, era bastante independentista por aquel entonces. Era un encabezado para el Twitter de AuronPlay, en la época teníamos ese meme, el meme del nazismo. Yo nunca he sido nazi en mi puta vida (...) Eran bromas que se hacían”. Ha recordado que en ese momento también acosaban a gente y filtraron números de teléfono: “Reconozco que no era una buena persona. Algo no estaba bien conmigo. Estos comportamientos son vergonzosos”.