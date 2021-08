Perseidas 2021: cómo disfrutar del pico de la lluvia de estrellas más espectacular del verano

El cielo lleva desde julio regalándonos perseidas, pero las noches del 11 al 13 de agosto de 2021 serán las mejores para disfrutar de esta famosa lluvia de estrellas que alcanzará su pico de actividad con decenas de meteoros por hora. Este año es "excelente" para observar las 'Lágrimas de San Lorenzo', ya que su punto máximo llega pocos días después de la luna nueva.

Si puedes, aléjate de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, túmbate bocarriba para disfrutar del espectáculo e hínchate a pedir deseos.

¿Qué son las perseidas?

Las perseidas tienen su origen en el cometa 109P/Swift-Tuttle, una bola de polvo helado de 26 km de diámetro que es actualmente el mayor objeto que se acerca de forma periódica a la Tierra y tarda unos 133 años en completar su órbita alrededor del sol. Los cometas, según describen sus órbitas, van arrojando al espacio un reguero de gases, polvo y escombros (materiales rocosos) que permanece en una órbita muy similar a la del cometa progenitor. Cada cometa va formando así un anillo en el que se encuentran distribuidos numerosos fragmentos cometarios.

Todos los años, entre finales de julio y finales de agosto, nuestro planeta cruza los restos con esas partículas, lo que provoca que choquen contra la atmósfera terrestre a gran velocidad, pudiendo superar los 50 km/s. La fricción con los gases atmosféricos calcinan y vaporizan los meteoroides, que aparecen brillantes durante una fracción de segundo formando lo que popularmente denominamos estrellas fugaces. No se trata por tanto de una estrella, sino de una partícula de polvo incandescente. Conforme la Tierra se adentra en esta nube de meteoroides, crece el número de partículas (que pasan a llamarse meteoros cuando se evaporan y convierten en un hermoso haz de luz), aumentando la actividad de las perseidas.

¿Dónde y cómo ver la lluvia de estrellas?

El lugar de observación puede ser cualquiera con tal de que nos brinde un cielo oscuro. Es preferible observar desde un lugar elevado y que tenga pocos obstáculos para la vista (como edificios, árboles o montañas), y no utilizar instrumentos ópticos como telescopios que nos limiten el campo de visión. Sí que es importante dejar que tus ojos se acostumbren a la oscuridad durante una media hora, más o menos, por lo que es recomendable no mirar la pantalla del móvil si no te quieres perder estrellas fugaces. Las perseidas aparecerán surcando el cielo como rápidos y pequeños rayos de luz cuando menos te lo esperes.

Según ha explicado a Efe Faustino Organero, presidente de la Fundación AstroHita, no existe un lugar "privilegiado" para ver esta lluvia de estrellas, pero sí es imprescindible alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades ya que, "cuanto más oscura sea la zona, mejor". Recomienda además observar el cielo durante toda la noche, "en vez de un solo rato" porque las perseidas se presentan "de forma aleatoria en cualquier parte del cielo".

Las perseidas reciben este nombre porque su "radiante" o el que parece ser su punto de origen se encuentra en la constelación Perseo. Aunque estas estrellas fugaces pueden aparecer en cualquier punto y no es necesario buscar un punto en el cielo, puede ayudar localizar esta constelación para disfrutar de ellas y ver de donde 'nacen'. Como la constelación de Perseo sale sobre el horizonte después de anochecer, la probabilidad de ver perseidas aumenta conforme avanza la noche y tiene su máximo cerca de la hora del amanecer. Para identificar y localizar las constelaciones, puedes ayudarte de aplicaciones móviles que nos las sitúan en el firmamento.

¿Cuántas estrellas fugaces se podrán ver?

El número de meteoros observables por hora es muy variable. En un sitio bien oscuro y con el radiante (origen) alto sobre el horizonte puede superar el centenar de estrellas fugaces por hora, aunque estos son cálculos teóricos para condiciones ideales. Las condiciones reales reducen ese número a la mitad o menos, según recoge la Agencia SINC.

“Muchas noticias relacionadas con las perseidas y publicaciones en redes sociales afirman que el ritmo máximo es de unos 100 meteoros por hora, lo cual es mucho”, advierte la NASA. “La gente se entusiasma y sale en la noche de máxima actividad (...) pero a menudo se decepcionan. El problema es que 100 por hora en realidad es un número teórico”.

José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, coincide: “Si las condiciones de observación fuesen idóneas, efectivamente podrían llegar a verse del orden de cien estrellas fugaces por hora, pero el brillo de la Luna será uno de los factores que provocará que el número real de perseidas visibles descienda hasta unas cincuenta”.

¿Y si está nublado?

Si las condiciones meteorológicas no acompañan en el lugar donde te encuentras, no te preocupes. Las perseidas continuarán surcando nuestros cielos, aunque con menor actividad, hasta el 24 de agosto.

Además, existen diversas web que permitirán disfrutar del evento astronómico en directo a través de internet. sky-live.tv, retransmitirá el 13 de agosto a partir de las 01:15 h (hora peninsular española) el máximo de las perseidas desde los Observatorios de Canarias. La NASA también ofrecerá online el espectáculo de las perseidas.