Sanidad anuncia que implantará en junio el certificado digital COVID para "facilitar la movilidad"

Los portavoces del Ministerio de Sanidad han explicado los detalles del "certificado digital verde" COVID que ultima la Unión Europea, y que la intención es que esté listo para usarse en nuestro país en junio. De esa manera "funcionará plenamente durante la campaña de verano", ha comunicado Alfredo González, secretario general de Salud Digital. El documento, que "no es un pasaporte", ha recalcado, porque "no será requisito para viajar" y no impedirá que lo hagan los ciudadanos que no lo posean, sí "facilitará la movilidad" entre los países europeos en tres supuestos: si se acredita la vacunación; si se tiene una prueba PCR negativa; si se tiene el certificado de un positivo por COVID-19 pasado, es decir, de que se ha superado la enfermedad. Sanidad no ha concretado, sobre este último extremo, si hay un plazo a partir del cual deja de ser válido haber pasado la COVID, o si el tiempo es indefinido.

España tiene "capacidad de emitir millones en muy poco tiempo, electrónicos y en papel", ha dicho González en rueda de prensa junto a Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad. El mecanismo estará coordinado por el propio Ministerio. Los Gobiernos de la UE abrían la puerta ayer a que haya países sin certificado de vacunación en pleno verano, pero no será el caso de España si se cumple el compromiso de Sanidad. González ha dicho que "se prevé ampliar el modelo a terceros países al margen de la Unión Europea, en coherencia con proyectos similares".. "Cuando lleguemos al momento de implantación, una parte muy importante será vacunada y tendrá acceso a él", ha seguido. En el caso de quien no, tendrá otras opciones, es decir: hacerse una PCR, y tener resultado negativo, en los países en los que se la pidan para entrar. "No está pensado para ser discriminatorio", ha insistido el secretario general.

En la práctica, "un viajero que acredite un certificado en España, no va a tener que someterse a los criterios, requisitos y restricciones que establezca España. No tiene que someterse a una cuarentena, ni a una prueba en el aeropuerto. Enseñará su certificado, se validará, y el estado receptor comprobará que lo haya emitido un estado miembro eliminando cualquier riesgo de fraude o de falsificación. Por tanto, se facilitará la movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea con toda seguridad, porque posee una prueba fehaciente de que esa persona no está infectada de COVID-19", ha desarrollado González. Es decir, si un turista tiene el certificado verde, no se le pedirá en España este verano hacer cuarentena en ningún caso, ni una PCR específica. Actualmente, desde otoño, se pide PCR si se llega por avión desde cualquier país en zona 'roja' de riesgo, según el semáforo de la UE aplicable a estados miembros y a terceros, pero no cuarentenas.

La información por la que el certificado digital se actualizará se sacará de tres bancos de datos. Uno, el registro nacional de vacunación; dos, el sistema de pruebas diagnósticas de laboratorio llamado SERLAB; tres, el Spain Travel Health, la aplicación móvil que ya se emplea para rellenar un cuestionario antes de llegar a destino. El documento funcionará con código QR. Prevé la posibilidad de que se reconozca la vacunación con dosis no autorizadas en la Unión Europea, pero deja en manos de los estados miembros decidir si lo permiten. "Está garantizada la adecuación a la normativa europea de protección de datos", ha subrayado González. Los certificados solo incluirán un conjunto limitado de información, informó hace un mes la Unión Europea. Para fines de verificación, sólo se cotejará la validez y autenticidad del certificado, revisando quién lo emitió y firmó. Todos los datos de salud permanecen en el Estado miembro que emitió un Certificado Verde Digital, aseguran.

El certificado digital se encuentra ahora en fase de negociación en el Parlamento Europeo. Pero los 27 estados miembros han acordado una posición común sobre el borrador del reglamento, "y esto es un paso importante en el proceso de tramitación".