Te invitamos al ballet... en el cine

La joya del ballet clásico 'La bella durmiente' llega a la gran pantalla en directo desde la Royal Opera House de Londres. La magia y los personajes de este encantador cuento de hadas cobran vida en este ballet ideal para toda la familia.

'La bella durmiente' ocupa un puesto de honor en el corazón y la historia de The Royal Ballet: fue la primera representación de la compañía cuando The Royal Opera House volvió a abrir en Covent Garden en 1946 tras la Segunda Guerra Mundial. En 2006 se realizó una nueva producción del ballet, que no ha dejado de hacer las delicias del público desde entonces.

Déjate llevar por la maravillosa música de Chaikovski y los sensacionales diseños de cuento de Oliver Messel, y apúntate al sorteo de entradas dobles para socias y socios de elDiario.es, rellenando este formulario hasta el martes 9 de mayo.

¡Suerte!

Lugar: cines Yelmo de*: Barcelona (Comedia, Icaria), Álava (Boulevard), Albacete (Vialia), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Oviedo (Los Prados), Gijón (Ocimax Gijón), Las Palmas (Las Arenas), Málaga (Rincón de la Victoria, Vialia), Vigo (Travesía Vigo), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central) y Valencia (Mercado de Campanar). *Sujeto a modificaciones por parte de cines Yelmo.

Fecha: miércoles 24 de mayo de 2023

Hora: 20.15 h.

Más info aquí

Si tienes alguna duda, escríbenos a socios@eldiario.es