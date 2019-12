Diccionario básico millennial con 30 expresiones para no perderse hablando con jóvenes en Navidad

Tanto si tu familia es un remanso de paz parecido a un encuentro de amantes del Yoga Silencioso y Tranquilo, como si es un campo de batalla donde se mezclan Pressing Catch con una pelea entre hombrecitos enchaquetados en un Parlamento japonés, esta guía puede venirte bien para ubicarte un poco y entender a las personas que seguramente vayan a hablar menos durante la cena, pero que podrían decir cosas muy interesantes (e indescifrables también).

Arropados por la legitimidad que nos aporta la inflación de polvorones y el Índice Anís, nos lanzamos a la tarea de traducir expresiones (muchas vienen del inglés, otras no) de la gente más joven (millennials, zennials...) para facilitar su comunicación con gente algo más mayor.

Bae

Viene del inglés y las siglas significan “Before Anyone Else” (antes que nadie). Sirve para designar a alguien que quieres mucho y es muy importante. Generalmente se utiliza para hablar de amor romántico, pero otros tipos de amores más fraternales también tienen cabida en el uso de esta expresión.

Boomer

Como ya explicamos, "Boomer" hace referencia a la generación de los "Baby Boomers" (nacidos entre 1946 y 1964) y la respuesta irónica 'Ok, Boomer' la darían personas entre 20 y 40 años a personas de esa generación anterior. El meme ha sido usado, genéricamente, por parte de gente joven que se zafa de un discurso condescendiente o paternalista.

BB

Normalmente esto significa ‘bebé’, pero no sirve para referirse a los recién llegados a la familia. Es una expresión que suele usarse en lenguaje escrito para referirse cariñosamente a personas de nuestro entorno cercano.

Cancelado/a

Sirve para explicar que alguien ha perdido influencia por actos un tanto cuestionables. Normalmente puede utilizarse para referirse a personas famosas que se ven envueltas en un escándalo que afecta a su reputación. Sin embargo también puede usarse de broma para referirse a otras personas u amigos. Por ejemplo, "este profesor ha sido cancelado". O 'le voy a decir a mi madre que el huevo hilado ha sido cancelado'.

Crush

Un crush es un enamoramiento repentino o el amor platónico de toda la vida. A veces el crush no es con personas sino con pasteles riquísimos o canciones. Sin embargo, cuidado, el crush puede ser igual de fugaz que un buen postre porque alguna gente joven tiene ‘relaciones abiertas’. Pregunta sin miedo, será interesante hablarlo en la cena de navidad.

Es bien

No se trata de una expresión de alguien que no ha aprendido a conjugar bien los verbos. Al igual que en su momento se usaron ‘Ola ke ase’, ‘Besis’, ‘Hamor’ o ‘Halluda’ es una expresión que normalmente significa lo que su versión más similar significaría (‘está bien’) solo que nos lleva de la mano a un mundo donde si jugueteas con el lenguaje no te van a golpear la cabeza con un diccionario Larousse. Y eso suele ser generacional.

Fail

Si recuerdas la expresión “La cagaste, Burt Lancaster” probablemente necesites explicación sobre esta. Literalmente significa “fallo”. Y aunque ‘fail’ puede servir para definir un simple y cotidiano error (puedes buscar vídeos en Youtube y verás como “Vídeos de primera” se quedó en pañales), lo cierto es que su impacto se extiende en ocasiones para definir algo que es calamitoso y desgraciado: puede ser el último disco de tu grupo del alma o el último capítulo de esa serie que emocionó a nadie.

Ghosting

Se usa para explicar cuando alguien te hace el vacío. No te coge el teléfono, te deja en visto en whatsapp, no te contesta por Facebook. Es una actitud pasivo-agresiva que no mola nada, se considera tóxica y normalmente propia de personas incapaces de abordar un conflicto de forma adulta.

Hater

Literalmente significa ‘odiador’. Se usa mucho para referirse a cierto actitud destructiva que se ha instalado en redes sociales que consiste en criticar sin filtros y sin piedad algo o alguien. En ocasiones puede usarse en contextos amistosos para pedirle a alguien que no se pase metiéndose con otra persona al decirle: “no seas hater”.

Hype

Un hype es algo que lo está petando. Internet funciona en ocasiones como las mareas: es un gigantesco cuerpo vivo donde en determinados lugares a veces hay calma y tranquilidad y en otros oleajes y marejadas. Las personas que habitan las redes sociales e Internet (que son las mismas con las que vas a cenar, esa es la grandeza) participan habitualmente de los hype, ya sea para sumarse a ellos o para negarlo. Los hypes suelen ser comentados por lo que al final se termina convirtiendo en un tema de conversación que nos ayuda a entender quiénes somos y qué lugar ocupamos en la galaxia.

Living

Cuando algo te da la vida (te emociona como para darle sentido a tu vida) ‘estamos living’ con algo. Estoy living con este jersey, estoy living con esta canción, estoy living con Baby Yoda. Si no quieres quedar de Boomer total, intenta no cuestionar qué les provoca “estar living”: seguramente para ti sea insignificante, para ellos es vivir intensamente casi todo.

LOL

Jajajaja = LOL. Literalmente es un acrónimo en inglés que significa Laughing out loud. Significa ‘partirse la caja’, reírse a carcajadas, algo desternillante (sabemos que la última vez que se usó esta palabra en prensa escrita fue en 1993; recuerda, los polvorones nos asisten). Tiene variantes como "Lolazo" (morir de asfixia por la risa).

Influencer

Las redes sociales normalmente nos dan la posibilidad de ‘seguir’ a gente o de ser seguido. Cuando alguien es muy seguido (tiene muchos followers, muchos seguidores) tiene capacidad de influir en los demás. Si además es capaz de dedicarse profesionalmente, ganar dinero con ello y por tanto de marcar tendencia, entonces estamos ante un Influencer. Ha existido toda la vida, sí. Pero normalmente la gente famosa lo era porque ya formaba parte de la farándula: Internet ha generado nuevas formas de idolatría y hay personas comunes que han saltado a la fama precisamente por lo que hacen online. Por cierto, también hay influencers que no existen.

Mainstream

Si algo está muy extendido, es mainstream. Aquí nos encontramos ante un término ambivalente: en la mayoría de las ocasiones podremos encontrar su uso para referirse de forma peyorativa a algo que ‘no es especial’ precisamente porque ‘todo el mundo lo conoce/usa/etc.’. Sin embargo, cuando una práctica minoritaria y considerada propia de una subcultura de Internet consigue extenderse y trascender dicha comunidad para insertarse en el imaginario popular, hay quien no vive dicha transformación como un conflicto sino como un logro, una conquista. El mainstream es por tanto objeto de crítica y deseo constante entre quienes quieren acercarse y alejarse de los hypes ;)

MEH

Psssss. Bah. Cuando algo no despierta interés. Falta de entusiasmo. No era lo esperado. Indiferencia. Apatía. No pasará a la historia. Se puede usar como adjetivo. Algo puede ser 'meh'. Por ejemplo, "el disco está bien pero el concierto es un poco MEH". O también: "el proyecto está chulo pero la web es un poco MEH". O decir a alguien: "Te quiero" y que te conteste "Ok". Eso es MUY MEH.

Mordor

Era el lugar del Señor de los Anillos que supone el final del viaje de Frodo cuando la lía con el anillo. Mordor estaba tela de lejos y por eso se usa para referirse a lugares que son un poco inaccesibles desde el punto de vista de movilidad. El más allá.

Mood

Literalmente significa ‘estado de ánimo’. Muchas redes sociales han terminado por imponer (recordemos que Twitter aún pregunta antes de que comiences a escribir un tuit ‘¿Qué está pasando?’ y Facebook hoy pregunta: ‘¿Qué estás pensando?’. Estas ‘actualizaciones de estado’ han terminado por convertirse en una montaña rusa de emociones en la que el estado de ánimo es cambiante. Y si cambia, hay que notificarlo. Afortunadamente hoy existe mucha más sensibilidad y conocimiento acerca de la gestión de nuestras emociones y nuestra salud mental.

Postureo

¿Quizás esta sea más mainstream? En cualquier caso no tiene nada que ver con la ‘educación postural’. Se trata de una actitud impostada. Esta actitud puede ser producto de que hay móviles alrededor (y hay que salir bien) o directamente nos encontramos ante una persona a la que le encanta el teatro de la vida.

Random

Literalmente significa “aleatorio”. Pero su uso se ha ido complejizando y sofisticando y nos arriesgamos a definirlo como “algo o alguien que no viene a cuento”.

Selfie

Esto sí que es mainstream. Pero por si acaso: hace referencia a un autorretrato llevado a cabo con un dispositivo móvil.

Salseo

Significa “cotilleo” y se refiere a una situación en la que “se está liando y tenemos que comentarlo”. Curiosamente, hay muchas palabras que son anglicismos importados o adaptados. ‘Salseo’ es quizás una de esas palabras cuyo uso se ha extendido en un contexto hispanoparlante y no proviene del inglés y se le atribuye a los youtubers Rubius y Mangel Rogel el haberlo popularizado.

Shippeo

Shippear define en general la implicación emocional o intelectual de los seguidores de una obra de ficción en un romance entre dos o más personajes de esta. Aunque técnicamente el término es aplicable a cualquier implicación de este tipo, se refiere básicamente a varias dinámicas sociales propias de Internet. Por ejemplo, ¿te imaginas una relación de amor entre Tintín y el Capitán Haddock? Los y las fans sí. Eso es un shippeo.

Spoiler

¿Te acuerdas del gracioso que gritaba en la cola del cine antes de entrar a ver El Sexto Sentido: “¡El niño y Bruce Willis están muertos!”? Eso es un spoiler. Reventarle la sorpresa a alguien en una película o serie. Obviamente hoy en día es prácticamente imposible no comerse algún spoiler: en las redes sociales se comenta todo y se hace al instante. Es complicado mantener los secretos.

Stalkear

Antiguamente y cuando aparecieron los primeros espacios online (foros, listas de correo) la figura del Stalker era la que definía a un miembro de la comunidad que era silencioso y mirón. Hoy, ‘stalkear’ se ha traducido a una práctica consistente en rastrear contenidos publicados por otra persona en alguna red social. Este uso puede tener una deriva tóxica, en cuyo caso hablamos de una forma de acoso; o puede tener una deriva amorosa, en cuyo caso nos encontramos ante un crush. Los límites no son sencillos de delimitar.

Story

Es una ‘historia de Instagram’. Son vídeos con formato vertical que duran 15 segundos y que se usan para narrar la vida diaria. No se trata de ‘un solo vídeo’, sino que la clave para entenderlos es ‘la serie’. Como si nuestra vida fuera una serie narrada en episodios de 15 segundos. Algo así.

Tiktoks

Vídeos grabados en la aplicación TikTok. Son parecidos a los stories, pero tienen muchos más efectos visuales y hay mucha gente (joven y no tan joven) haciendo cosas chulas, algunas incluso educativas.

Todes

Todes y muchas otras formas acabadas en ‘e’ suelen referirse a expresiones que buscan sortear el ‘masculino genérico’ y que tratan de fomentar una cierta inclusividad en el uso del lenguaje. Su uso cada vez está más extendido y avanza de camino a una mayor sensibilidad de cuestiones vinculadas a la diversidad racial y de género.

Trol

Un trol puede ser un hater. Pero así como el hater puede ser cualquiera, el trol suele ser una persona cuya identidad no es conocida y por tanto critica desde el anonimato. Los trols se identifican con la cultura más tóxica de Internet. Si bien es cierto que en ocasiones también puede usarse en contextos amistosos: ser un trol o trolear a una persona conocida no es algo tóxico. Forma parte de la cultura de la guasa.

WTF

'¿Pero qué me estás contando?’ podría significar. Literalmente significa “Qué Cojones” y se usa para expresar un asombro para designar una situación totalmente inesperada: es muy fuerte lo que está pasando. Suelen ir acompañados de ‘Joder’. O, ‘¿En serio?’

Yass

Expresión de júbilo. Podría ser un ‘¡Sí!’ pero no lo es. Podría ser un ‘Yeah’ pero no lo es. Si eres fan de Lady Gaga y te imaginas lo que se siente al verla...entonces ya sabes lo que es. Y si no...busca a tu millennial (o zennial) más cercano, no le des la turra durante la cena de navidad y escucha más lo que tienes que decir (¡aunque no entiendas alguna cosa!). Elles responden.

¡Feliz navidad y Mic drop!