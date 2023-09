Facebook permitirá la creación de perfiles falsos ilimitados

Meta ha anunciado este jueves que permitirá a partir de ahora la creación de múltiples perfiles en cada cuenta de Facebook y cambiar de uno a otro sin tener que desconectarse y volver a conectarse, de forma que cada usuario podrá sostener varias identidades a la vez. Es la primera vez que la red social permitirá esta posibilidad, ya que durante sus casi 20 años de existencia Facebook ha promovido la política de que cada persona estuviera registrada como usuaria de la plataforma con su identidad real.

Mensajes directos entre grandes redes y mayor acceso a sus datos: estos son los muros digitales que caen en seis meses

Más

En la práctica, la decisión supone abrir la puerta de manera oficial a los perfiles falsos. Meta ha basado la decisión en la posibilidad de que cada usuario pueda pertenecer a diferentes comunidades.

“Tanto si eres nuevo en Facebook como si llevas mucho tiempo utilizándolo, es posible que quieras mantener separadas tus relaciones personales y profesionales, o que quieras tener un perfil vinculado a una comunidad de la que formas parte y otro perfil sólo para tus amigos”, afirma Meta en un comunicado: “Crear varios perfiles personales te permite organizar fácilmente con quién compartes y qué contenido ves según las distintas partes de tu vida”.

La red social explica que ha estado probando esta posibilidad con algunos usuarios durante el último año. Los resultados han mostrado que el hecho de poder manejar varios perfiles diferentes desde la misma cuenta les permite “sentirse más libres para relacionarse con el público que consideran más relevante”.

En otras redes sociales donde se permite esta posibilidad, como en Twitter o la propia Instagram (también propiedad de Meta, como WhatsApp) la posibilidad de gestionar múltiples perfiles falsos ha provocado que estos se usen para elevar el tono de las críticas y los ataques hacia otros usuarios, amparados en el anonimato de los perfiles secundarios. También para las suplantaciones de identidad o para compartir contenidos falsos, sin verificar u ofensivos para otras personas.

Meta asegura que pondrá coto a esta situación obligando a que el perfil principal de la cuenta tenga la identidad real de la persona que lo usa. “Nuestra política de integridad de cuentas e identidad auténtica establece que tu perfil principal de Facebook debe tener el nombre que utilizas en tu vida diaria, y esto no va a cambiar. Puedes elegir cualquier nombre para tus perfiles adicionales, pero no para tu perfil principal”, explica: “los perfiles adicionales no pueden suplantar la identidad de otras personas ni utilizarse para falsearla (incluida la edad o la ubicación)”.

“Como siempre, todos los perfiles deben cumplir las Normas comunitarias de Facebook. Si alguien ha infringido nuestras políticas recientemente o en repetidas ocasiones, no podrá crear perfiles adicionales. Si alguien infringe repetidamente nuestras políticas utilizando cualquiera de sus perfiles personales adicionales, se tomarán las medidas oportunas en su cuenta y en todos los perfiles asociados”, concluye Meta.

En 2022, Facebook perdió usuarios por primera vez en su historia. Unido a sus resultados económicos lastrados por sus gigantescas inversiones en el metaverso, el hecho provocó una desconfianza de los inversores que provocó una de las mayores caídas bursátiles de toda la historia. La cotización de Meta cayó unos 700.000 millones de dólares en cuestión de meses.

Sin embargo, los despidos masivos anunciados por la corporación a principios de 2023 y el anuncio de la reorientación de sus inversiones sirvieron para que Mark Zuckerberg pudiera recontrolar la situación. A día de hoy las acciones de Meta han recuperado el valor que tenían a finales de 2021.