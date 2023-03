Francia se une a Reino Unido y a Bruselas y prohíbe instalar TikTok en móviles oficiales

El Gobierno francés ha prohibido este viernes a sus funcionarios instalar en sus teléfonos profesionales la aplicación de la red social china TikTok y de otras aplicaciones “recreativas” por razones esencialmente de seguridad, como ya han hecho otros países e instituciones en Europa. “Esas aplicaciones pueden constituir un riesgo para la protección de datos de las administraciones y de sus agentes públicos”, explicó en un comunicado el Ministerio de la Transformación y de la Función Pública.

La Comisión Europea prohíbe a sus trabajadores instalar TikTok

Más

El Ejecutivo ha detallado que la decisión se ha tomado después de un análisis en el que se han tenido en cuenta los retos que planteaban. En términos prácticos, no se podrán ni descargar ni instalar aplicaciones recreativas como la popular red social china en los teléfonos profesionales que proporciona la Administración a sus trabajadores. La razón es que “no ofrecen los niveles de cíberseguridad y de protección de datos suficientes” para que puedan ser utilizadas en esos equipos, aunque el Ministerio puntualizó que se podrán conceder derogaciones de esta prohibición “con carácter excepcional” cuando esté justificado “por necesidades profesionales” como puede ser la comunicación institucional.

La decisión de las autoridades francesas es una más de las que han tomado diferentes gobiernos occidentales o la Comisión Europea ante las inquietudes que suscita la legislación china que obliga a las empresas a transmitirle datos personales cuando consideren que se justifica por razones de seguridad nacional. Francia es de hecho el cuarto país de la UE que toma esta decisión, que también ha adoptado la Comisión Europea después de que EEUU redoblara la presión sobre la app china.

En Dinamarca, el Ministerio de Defensa prohibió TikTok a sus empleados en los teléfonos oficiales el 6 de marzo. En Letonia, el 2 de marzo el Ministerio de Exteriores impuso la prohibición de usar la aplicación en los dispositivos electrónicos de trabajo. Lo mismo hizo Reino unido el pasado 16 de marzo, cuando prohibió TikTok en los móviles oficiales del Gobierno por razones de seguridad. En Países Bajos los teléfonos de trabajo que reciban los funcionarios gubernamentales se configurarán de tal manera que sólo podrán instalarse las aplicación preaprobadas, evitando aquellas “sensibles al espionaje” como la red social TikTok desde el pasado miércoles.

Presión en EEUU

EEUU prohibió TikTok en los móviles oficiales hace meses y ahora baraja exigir a la empresa que corte toda relación con China si quiere seguir operando en el país. El consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, acudió este jueves a una sesión especial con los congresistas estadounidenses y les advirtió que imponer un veto a esa plataforma en el país sería perjudicial para la economía y la libertad de expresión.

“Es una aplicación en la que la gente puede ser creativa. Hay cerca de cinco millones de negocios estadounidenses, la mayoría pequeños, que la usan para buscar clientes e impulsar su crecimiento”, dijo ante el comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, donde recordó que en EEUU rondan los 150 millones de usuarios. Chew se había reunido este año de forma bilateral con algunos legisladores para enfatizar que la empresa ofrece garantías de privacidad y seguridad, pero esta fue su primera comparecencia oficial dentro del Capitolio.

Chew recordó que él es singapurense y residente en Singapur, que TikTok está dirigida por un equipo ejecutivo en Estados Unidos y Singapur, que sus sedes están en Los Ángeles y Singapur, y que no está disponible en el territorio continental chino. Dijo ser consciente, no obstante, de que el hecho de que su empresa matriz, ByteDance, tenga fundadores chinos ha levantado suspicacias sobre si su plataforma podría ser usada o convertirse en una herramienta de China o del Partido Comunista chino. Pero “ByteDance no está bajo la propiedad o el control del Gobierno chino. Es una empresa privada. No tengo pruebas de que el Ejecutivo chino tenga acceso a los datos. Nunca nos lo han pedido”, afirmó.