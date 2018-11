'Lava', la compañía que devuelve al mundo la danza que nace en Canarias

Seis danzarines de baile contemporáneo llevan tres meses preparando su estreno como Lava, la nueva compañía de danza residente en el Auditorio de Tenerife, que tiene como objetivo devolver al mundo lo que de forma natural se genera en las Islas: excelentes danzarines.



De esta forma calificó el proyecto el director insular de Cultura y Educación del Cabildo de Tenerife, José Luis Rivero, en la rueda de prensa en la que se presentó la compañía junto a su director artístico, Daniel Abreu, y el coreógrafo responsable de una de las dos piezas que se interpretarán en el estreno, Fernando Magadan.



"Lava" estrenará su primer espectáculo el 2 de diciembre en el Auditorio de Tenerife con dos piezas, Beyond, creación de la compañía La Intrusa, y Bending the walls, de Fernando Magadan, y esta representación volverá a escena el 5 del mismo mes en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.



José Luis Rivero subrayó el hecho de que lo que era un proyecto de dar vida de forma estable a la danza contemporánea en el Auditorio es hoy ya una realidad absoluta "con cuerpo, cara y coreografía" y destacó que los seis bailarines trabajarán a las órdenes de Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza en 2014 y ganador de tres premios Max este año.



Los bailarines que conforman Lava son Luis Agorreta, de Cáceres; Samuel Déniz, de Gran Canaria; Emiliana Battista, de Italia; Virgina Martín, de Madrid; y Javier Arozena y Carmen Fumero, ambos de Tenerife.



Desde septiembre han recibido clases de expertos en danza contemporánea tras ser seleccionados en una convocatoria pública, según indica el Auditorio de Tenerife en un comunicado.



El coreógrafo Fernando Magadan explicó que su pieza, Doblando muros en español, representa las limitaciones en su sentido más amplio, desde las personales a las sociales y la actualidad del mundo, en la que están presente los muros, y subrayó que lejos de contar una historia su objetivo es transmitir "emociones, sensibilidades".



Bending the walls es una producción de Korzo Theater el Nederlans Dans Theater, del que es director Fernando Magadan, y se ha concebido como una exploración sobre el mundo de las restricciones en la búsqueda de la felicidad, la libertad y la comprensión.



La segunda pieza del programa doble con el que se estrenará Lava es Beyond, una creación de Virginia García y Damián Muñoz de la compañía La Intrusa, que obtuvo el Premio Nacional de Danza en 2015.



Beyond aborda la experiencia de una búsqueda a través de paisajes emocionales de la memoria ante una incertidumbre que obliga constantemente a reflexionar sobre el escenario vital, sobre el paisaje que de manera consciente o fortuita cada persona va construyendo.



Para el director insular de Cultura y Educación del Cabildo de Tenerife, José Luis Rivero, el estreno de Lava coloca a la danza contemporánea canaria "en el punto de salida" para tener una proyección estatal e internacional, pues la idea es llevar los espectáculos que represente al resto de las islas y dar continuidad a sus proyectos fuera del Archipiélago.