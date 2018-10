Los promotores de la gasolinera de Tegueste compraron el suelo a una empresa vinculada al círculo familiar del alcalde

La empresa promotora de la polémica estación de servicio que se prevé instalar en Tegueste, Canteras de La Laguna, SL, adquirió el 10 de enero de 2017 los terrenos donde se ubicará la futura gasolinera a la sociedad Alimentación Castillo, SA, entidad vinculada a la familia de la mujer del alcalde del municipio tinerfeño, José Manuel Molina (CC), por un total de 675.000 euros.

Según la escritura de compraventa, a la que ha tenido acceso mirametv.com, el 70% del pago, un total de 475.000 euros, se condicionó a la "obtención de las licencias de obra necesarias".

El documento incorpora una cláusula que especifica que, en el caso de no obtenerse los permisos para construir la estación de servicio antes del 30 de junio de 2018, la parte vendedora recuperaría la parcela, que tiene una superficie de 2.361 metros cuadrados, y conservaría los 194.000 euros de la primera entrega (6.000 euros se retuvieron en el acto de la compraventa para cubrir gastos), que se supeditó a la inmatriculación de la finca.

La licencia de obras fue concedida a Canteras de La Laguna, SL, por decreto del alcalde cuatro días antes de que expirase el plazo límite, el 26 de junio, con informe favorable de la Oficina Técnica y a propuesta del secretario municipal.

La parcela donde está planificada la futura estación de servicio, que ha despertado una importante contestación ciudadana y ha provocado que un centenar de vecinos presenten un recurso de reposición contra la licencia, limita con la principal carretera que atraviesa el municipio, la TF-13, en dirección a la Punta del Hidalgo.

El suelo fue adquirido por Alimentación Castillo, SA, en junio de 1998 por 108.180 euros, según consta en el Registro de la Propiedad, y vendido a Canteras de La Laguna, SL, por un precio seis veces superior 18 años y medio después. En julio de 2017, por decreto del alcalde a petición de los nuevos propietarios, la finca se segrega en tres partes. En septiembre de ese mismo año, tiene entrada en el Ayuntamiento el proyecto para implantar lo que pasa a denominarse como Estación de Servicios BP Tegueste.

Preguntado por el parentesco con los vendedores de la parcela, Molina admitió que sabía que el terreno pertenecía a una prima de su mujer (que figura junto a su marido en el Registro Mercantil como administradora solidaria hasta abril de 2014, momento en el que ambos cesan en beneficio de su hija), pero negó de forma insistente haber tenido conocimiento alguno de la operación de compraventa y de las condiciones pactadas por las partes en el momento en que concedió el permiso para la construcción de la estación de servicio. El dirigente de Coalición Canaria (CC), que ya ha anunciado que no se presentará a la reelección tras 12 años en el poder, también defendió que nunca ha hablado de la licencia con los gestores de Alimentación Castillo, SA.

"El primer dato del que tuve conocimiento fue cuando empezaron a pedir los informes urbanísticos de la parcela y cuando ya me vinieron luego a ver con cita y me preguntaron [en referencia a los promotores de la gasolinera]", explicó el alcalde. Sobre los representantes de Alimentación Castillo, SA, aseveró que "nunca han venido a hablar conmigo".

En referencia a la vinculación familiar de su mujer con los anteriores dueños del suelo, Molina recalcó que "eso no tiene nada que ver", e incidió en que "tiene muchos primos", igual que restó importancia al hecho de conocer otro de los antiguos administradores de la sociedad. "Simplemente lo conozco porque hemos estado en el mismo equipo de dominó", a lo que añadió que, "de hecho, jugamos juntos un campeonato y no me dijo nada".

"Tengo mi conciencia tranquila y he echado a gente de aquí cuando me ha insinuado que aquí tiene que ganar todo el mundo. Yo recibo a todo el mundo como te he atendido a ti. Sí te digo que ha habido personas a las que les he dicho salta para allá porque me indigno", explicó el alcalde de Tegueste, en respuesta a las preguntas de este medio de comunicación.

La escritura de compraventa, que se firmó ante notario por representantes de ambas empresas el 10 de enero de 2017, una vez fijada la retención de 6.000 euros por la parte compradora "para atender los costes de titulación e inscripción de gastos jurídicos previos", establece una serie de términos y plazos para el abono de los 669.000 euros restantes.

Un primer pago de 194.000 euros queda supeditado "a la inmatriculación de la finca o a la subsanación de los defectos de tracto registral", momento a partir del cual la escritura fija un plazo de dos meses para que los compradores abonen el precio acordado. El documento establece que una vez consumado este paso "la finca quedará transmitida como cuerpo cierto y conocido, con todos sus derechos".

La segunda condición resolutoria expone que la cantidad de 475.000 euros "se entregará en los siguientes 120 días a la obtención de las licencias de obra necesarias para construir la estación de servicio que se pretende ejecutar sobre la finca". La escritura fija como fecha límite el 30 de junio de 2018, y concluye que "la falta de pago de todo o de parte del precio aplazado a su vencimiento determinará de pleno derecho, conjuntamente con la pérdida de las cantidades entregadas, la resolución de la compraventa".

Con este acuerdo los vendedores se garantizaban conservar los 196.000 euros del primer abono y mantener el dominio de la parcela si los promotores de la gasolinera no obtenían el permiso requerido.

Una responsable de Alimentación Castillo, SA, atendió las preguntas de mirametv.com y quiso hacer hincapié en que la compraventa "no tiene nada que ver" con la relación familiar existente con la mujer del alcalde. "Que sea prima segunda no supone nada porque no tenemos relación directa ni hemos hablado de la venta con ellos", a lo que añadió que "en los pueblos todo el mundo tiene primos y eso no quiere decir nada".

Sobre el pago condicionado a la licencia, insistió en que todo se hizo "de forma completamente legal", y volvió a desvincular la operación de cualquier relación con el dirigente municipal. "Nosotros no tenemos nada que ver con esto, ni siquiera somos los promotores", volvió a recalcar en relación con la polémica por la autorización de la gasolinera.

El abogado de la entidad promotora, Canteras de La Laguna, SL, una sociedad constituida en Gran Canaria en marzo de 2015, declinó por el momento hacer declaraciones al respecto.

Recursos de partidos y vecinos

El alcalde de Tegueste no repetirá como candidato pese a acumular cuatro mandatos en la Alcaldía, después de tomar el bastón de mando tras las elecciones de 2007 gracias a un pacto con Coalición Canaria que le permitió gobernar pese a ser el único concejal electo del Centro Canario Nacionalista (CCN). En 2010, Molina se pasó a las filas de CC, lo que provocó su expulsión de la formación centrista pero permitió su consolidación en el poder local durante 12 años.

La polémica de la gasolinera despide la gestión de Molina con una fuerte oposición política, incluso desde un sector de CC, y las constantes protestas ciudadanas que tienen lugar estos días en contra de la instalación de la estación de servicio en el municipio. Preguntado por esta situación, el alcalde manifestó que "todo se hizo de forma legal y según lo que me proponían los técnicos".

Molina apoya su actuación en el informe de la Oficina Técnica y en la propuesta jurídica del secretario municipal, José Tomás Martín, uno de los funcionarios condenados en primera instancia por el caso Las Teresitas. Ambos se pronunciaron de forma favorable a la concesión de la licencia de construcción solicitada por Canteras de La Laguna, SL, para la instalación de una estación de servicio.

Tanto la oposición política, mediante un recurso de reposición de Sí Se Puede ya desestimado, como un centenar de vecinos, que por cuenta propia también han presentado otro recurso contra el decreto del alcalde que otorgó la licencia, cuestionan la legalidad de la resolución firmada por Molina.

En el escrito planteado ante el alcalde de Tegueste, los vecinos afectados argumentan que la licencia concedida por Molina no solo autoriza las obras de la estación de servicio, sino también la puesta en funcionamiento del establecimiento, que consta de una gasolinera, una tienda y un autolavado. De ser cierto, el expediente debería haber ido acompañado del preceptivo informe de calificación de la actividad, por lo que el recurso concluye que "nadie se ha molestado en verificar si cumple en materia de condiciones técnicas de seguridad y salubridad".

Tanto el alcalde como el secretario municipal negaron que la licencia autorice la actividad de la estación de servicio y aseguraron que esa cuestión se resolverá a través de un acto posterior que no implica que se tenga que dictar un nuevo permiso. Ambos explicaron que, en contra del criterio de los vecinos, tampoco era necesario abrir un periodo de información pública.

El recurso de reposición de los vecinos también considera que la resolución de Molina incumple las determinaciones sustantivas que en la parcela de la gasolinera dispone el vigente Plan General de Ordenación (PGO), aprobado en 2014. A ello añade que es "evidente" la imposible coexistencia "del uso predominante residencial con la implantación de este tipo de actividades".