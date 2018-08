La oposición de izquierdas en La Laguna se une para defender el carácter universitario exclusivo del municipio

El portavoz del grupo municipal Por Tenerife (XTF-NC), Santiago Pérez, ha considerado este jueves "muy necesaria" la propuesta de Unidos Se Puede para debatir en el pleno del Ayuntamiento el futuro de la Universidad de La Laguna (ULL) "desde el punto de vista en que nosotros podemos hacerlo: teniendo en cuenta los legítimos intereses de La Laguna como municipio universitario".

Pérez recuerda que la universidad es una institución con autonomía reconocida en la propia Constitución, incluso como derecho fundamental de la comunidad universitaria, "y tanto el despliegue de sus estudios e instalaciones corresponde diseñarlo a la propia universidad".

Además, "no me cabe la menor duda de que el actual rector, Antonio Martinón, que es lagunero, es un rector leal con La Laguna como municipio, con su historia y con su personalidad. Pero Martinón no será siempre rector".

Por eso, advierte de que, "cuando desde la Alcaldía de Santa Cruz, la ocupe Bermúdez o Manuel Hermoso, se dice que Santa Cruz se ofrece para albergar nuevas facultades o centros de la ULL, esto no es una ocurrencia ni del alcalde ni de cualquier otro dirigente de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)".

Santiago Pérez dice que "ATI, que sigue siendo ATI, la disfracen como la disfracen, de Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), Coalición Canaria (CC) o vaya usted a saber cómo en el futuro, sigue teniendo su Estado Mayor en Santa Cruz: ve la isla en clave Santa Cruz céntrica, como si todos los caminos de la isla empezaran o terminaran en la plaza de España, como si la isla tuviera una única ciudad y el resto fuera el alfoz, la zona de influencia".

Según sostiene Pérez, así "ven también a La Laguna. Y a los hechos me remito: no fui yo, sino Manuel Hermoso, el que se opuso tajantemente a que La Laguna fuera la capital del archipiélago cuando se discutió el Estatuto de Autonomía; no fui yo, sino alcaldes de Santa Cruz, quienes han pretendido ordenar el futuro de La Laguna y de su territorio en la clave que conviene a su municipio, y la prolongación de la Vía de Ronda por el oeste, devastando buena parte de lo que queda de la Vega; o el trazado de la Vía Exterior, que fue concebido desde Santa Cruz, en esa clave bendecido por el Cabildo, y aceptado por los sucesivos alcaldes de La Laguna de la ATI haciendo honor a su condición de subordinados".

El portavoz de XTF-NC considera por tanto que "el ofrecimiento de Bermúdez no es una ocurrencia. Si se permite hacerlo es porque sabe que en la Alcaldía de La Laguna tienen a un político de segundo orden en el escalafón de la ATI, porque ese es el escalafón en el que se han integrado José Alberto Díaz y muchos otros que dicen proceder de la izquierda. Pero lo cierto es que están en ese escalafón y no llegan al grado de oficial", remata el líder de ese partido.

Así es que “nada de ocurrencias, atención al futuro de la Universidad porque La Laguna, su presente, su pasado reciente y su futuro están indisolublemente ligados a la ULL. No se trata de proclamaciones patrióticas, se trata de que el Ayuntamiento haga lo que no ha estado haciendo en los últimos años: ponerse a la disposición de la ULL y de su futuro, y disponer de un PGO que ponga en primer término el desarrollo de la Universidad y la vincule más estrechamente con la Ciudad”.

En definitiva, recordó Pérez, “a lo largo de la historia del último siglo, y quizás más allá, los regidores de Santa Cruz, desde la Casa de los Dragos, parten de la siguiente fórmula: lo de Santa Cruz es de Santa Cruz, y lo de La Laguna es para compartirlo: desde los equipos deportivos hasta la Universidad. Y los laguneros nos oponemos a esto; en contra de nadie, a favor de La Laguna”.

En realidad, “lo que está intentando Bermúdez desde la Alcaldía de Santa Cruz es poder competir con Las Palmas de Gran Canaria, que es la obsesión de la vieja y actual oligarquía tinerfeña, también como ciudad universitaria. Y esto es lo que está buscando Bermúdez en clave electoralista”.

Santiago Pérez terminó diciendo que “cada vez que la dirigencia de ATI y la oligarquía de Santa Cruz pretende competir con Las Palmas, la factura se la pasan al cobro a La Laguna. Y los laguneros, en contra de nadie, pero a favor de los legítimos intereses de La Laguna y de su identidad, tenemos la obligación de oponernos. Y quien tiene que tomar la palabra ante la insignificancia del alcalde, es el Pleno del Ayuntamiento, legítima representación de la ciudadanía de La Laguna”.