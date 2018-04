Los cabildos piden más medios para la lucha contra los incendios fuera de los meses de verano

La Asamblea General de la Federación Canaria de Islas (Fecai), integrada por los presidentes de los siete cabidos, ha acordado este lunes pedir más medios aéreos para la lucha contra incendios fuera de la campaña de verano.



El presidente de la Fecai y del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que las corporaciones insulares coordinarán su posición con el Gobierno de Canarias para hacer una solicitud conjunta al Estado con el fin de reforzar los medios aéreos.



Tras la reunión de la Fecai, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Alonso ha señalado que el cambio climático y que cada vez más se utilice el monte hace que el riesgo de incendio aumente fuera de la temporada de verano.



Por ello, ha agregado, es necesario el refuerzo de los medios aéreos durante la primavera, otoño e invierno.



Según el presidente de la Fecai, en estas temporadas solo se dispone de cinco helicópteros de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y un recurso de la Guardia Civil dedicado a labores de vigilancia y no de extinción.



"Queremos buscar el consenso y que no se convierta en una arma arrojadiza entre los cabildos de la Comunidad Autónoma o de esta con el Estado", ha manifestado Alonso, quien espera que se logren más medios de cara a la próxima temporada fuera de verano.



Aunque aún los cabildos no han llegado a una conclusión, el Cabildo de Tenerife reclama más helicópteros y no hidroaviones, ha adelantado Alonso, quien no ha avanzado el número de estos medios que se precisan hasta que los técnicos se pronuncien.



A su juicio, hacen falta más medios, si bien considera que es "un tema" que desea que salga del conjunto de las administraciones.



La Fecai ha acordado tener una reunión con los consejeros de los cabildos y con técnicos del Gobierno de Canarias para plantear una posición común al Estado.



En la reunión de la Asamblea General de la Federación Canaria de Islas han analizado también el impacto que está teniendo sobre la contratación de las corporaciones insulares la nueva ley de contratos del Estado.



En este sentido, han decidido intensificar los trabajos de la comisión jurídica para unificar criterios y resolver dudas para la aplicación de la nueva normativa estatal.