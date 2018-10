Sí Se Puede exige paralizar la adjudicación de la recogida de basura a Valoriza y acusa a CC de "ocultar" el informe negativo

Continúa levantando ampollas la propuesta de adjudicar el mayor contrato del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos, a la empresa Valoriza, pese a un tajante informe en contra de tres técnicos municipales.

Toda la oposición ha pedido explicaciones al concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC), después de que Tenerife Ahora publicara ese informe técnico contrario la pasada semana. Este lunes, el portavoz de Sí Se Puede (SSP), el abogado Pedro Fernández Arcila, además acusó al concejal de CC de haber "ocultado durante más tres meses" ese informe desfavorable, fechado el 12 de junio pasado, al tiempo que advirtió al Gobierno local que preside José Manuel Bermúdez (CC) de que no puede dar ese contrato, de 142 millones en ocho años, a la filial de Sacyr en estas condiciones.

La propuesta de la Mesa de Contratación, que preside Arteaga, no ha sido tratada en la Junta Local de Gobierno celebrada este lunes, por lo que se aplaza su aprobación, un retraso que la oposición interpreta como reacción a la polémica que ha suscitado el que tres técnicos hayan dictaminado que Valoriza no podrá cumplir los objetivos de calidad ofertados, al haber hecho una oferta temeraria de mejorar el servicio hasta un extremo que no les resulta creíble. Y lo justifican punto por punto, rebatiendo las alegaciones presentadas por la empresa propuesta como ganadora.

A juicio de Fernández Arcila, la oferta de la filial de Sacyr, la misma multinacional que gestiona el agua en Santa Cruza a través de Emmasa, "es irreal, se va incumplir claramente, tal y como lo acreditan los técnicos municipales". El edil del partido ecosocialista confiesa por ello desconocer "cómo la Mesa de Contratación se ha aventurado a proponer su adjudicación a una empresa incumplidora". No entiende tampoco que el objetivo de calidad haya pasado a un segundo plano en "un asunto de enorme sensibilidad para las personas residentes en Santa Cruz, donde la protesta por la suciedad de las calles va en aumento".

El equipo de gobierno "parece favorecer", según sospecha Arcila, a una empresa que no puede cumplir la oferta realizada en cuanto a la limpieza de calzada y aceras, recogida de papel y cartón, el desbordamiento y lavado de contenedores, seguimiento, control y gestión de los trabajos y que además carece de un servicio de inspección garantizado, tal y como revela el análisis del equipo técnico municipal.

Arcila incide en que "este nivel de incumplimiento finalmente puede afectar a la plantilla de trabajadores, dado que las sanciones económicas que puedan imponerse a la empresa por los incumplimientos repercutirán en los derechos salariales del personal".

A favor de recuperar la gestión pública directa del servicio

SSP es partidario, como IUC, de "remunicipalizar" el servicio, es decir, que vuelva a ser prestado directamente por el Ayuntamiento. En cualquier caso, a la hora de proceder a una adjudicación de esta prestación a una empresa privada, "no podemos admitir actuaciones como la que propone la Mesa de Contratación", subraya Arcila.

Son varios los partidos que han pedido la comparecencia de Arteaga en Comisión de Control, algo que se producirá a mediados de mes, entre ellos SSP. El detonante, el informe técnico municipal cuya conclusión es contundente: "Estudiada la totalidad de la justificación [de Valoriza] se ha puesto de manifiesto que con la propuesta del licitador no es posible alcanzar el nivel de aseguramiento de la calidad a la que se obliga en su propia oferta. Se estima, como consecuencia de la reducción del 80% a aplicar a los valores de los intervalos de los indicadores del servicio, que el aseguramiento de la calidad no puede ser cumplido".

La empresa a la que la Mesa de Contratación propone adjudicar la recogida de residuos ha ofrecido una plantilla formada por 390 empleados, 80 menos que la mejor valorada en este apartado, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

También llama la atención que la mejor oferta técnica, la de FCC, obtenga 42,22 puntos y la de Valoriza 38,21, tan solo cuatro puntos menos pese a esa diferencia en el número de trabajadores.