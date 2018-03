La corrupción empieza con la mentira

Coalición Canaria ya está ultimando todas las herramientas necesarias para la campaña de los próximos comicios. Los nacionalistas saben que tienen un camino complicado. La inestabilidad de gobernar en minoría y los numerosos frentes que mantienen abiertos les deja un camino farragoso.

Por eso, se han traído a una gurú de la comunicación. El partido nacionalista ha fichado a Inma Aguilar Nácher, una periodista vinculada hasta hace poco a Ciudadanos y que ha asesorado a diferentes políticos nacionales. Necesitan a alguien que los ayude a explicar el caso Grúas, el caso Carreteras, la sanidad pública y una lista interminable de asuntos que, según los nacionalistas, ya están solucionando o, como plantea Carlos Alonso, “haciendo que las cosas sucedan”. Dicen en Coalición Canaria que este ha sido un fichaje del partido y que no está vinculado a la interminable lista de asesores que tiene nuestro presidente del Gobierno.

Barragán, que acudió al debate de TVE en Canarias, repitió una mentira ya pronunciada por Clavijo. Dice Barragán que “la corrupción en Canarias no existe de forma generalizada” y que “Canarias no es el paraíso de los corruptos, como se ha dicho”. Su nueva asesora debería explicar a Barragán que vivimos en la segunda comunidad autónoma donde hay más procesos judiciales abiertos por corrupción.

Aunque a Barragán le pueda incomodar este hecho, no se trata de un dato inventado por los medios, ni por la oposición, sino que son datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. La primera regla no escrita en comunicación es decir la verdad. Quizá que no quieran reconocer el problema es uno de los motivos por los que necesitan a prestigiosas gurús de la comunicación. Mienten siendo conscientes de que los van pillar.

El tuit de Asier Antona

En el Partido Popular también son conscientes de la importancia de estar sanos y salvos antes de la campaña electoral. Sin embargo, la exclusiva de eldiario.es sobre Cristina Cifuentes dejaba claro cómo funcionan algunos políticos cuando descubrimos sus mentiras.

Negarlo todo no siempre es la mejor opción. Parece que Antona no aprendió nada de los escándalos de José Manuel Soria, porque ha vuelto a poner la mano en el fuego por una compañera a la que han pillado mintiendo.

Antona mostraba su apoyo a Cifuentes a través de Twitter así: “Sabes que cuentas con todo mi cariño y el del PP de Canarias ante la mezquina y miserable estrategia de algunos. La verdad siempre se impone. Como tú siempre dices, ‘ahora con más fuerza que nunca’. Estamos contigo”.

En el programa de Despiertos sobre el caso Varadero el periodista Vicente Pérez dijo una frase que los políticos canarios deberían estudiar: “El caso Varadero comenzó como todos los casos de corrupción, con la mentira”.