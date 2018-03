Hasan Rohaní, un personaje de Tarantino para evitar una guerra nuclear en Oriente Próximo

Con Kim Jong-un tengo una tentación: escribir que es un demócrata de toda la vida, que los campos de trabajo de Corea del Norte son patrañas capitalistas, que la gente es feliz como se puede adivinar cada vez que hay un desfile y que aman con abnegación supina a sus líderes extraordinarios, pues no hay más que ver lo que lloran cuando se muere uno de ellos. Si dijera todo esto, obtendría parabienes del sector más rígido del estalinismo y de la Brunete tuitera. Construir un perfil en clave irónica tiene riesgos; el principal, que alguien lo tome en serio, al pie de la letra.

Debo decir que Kim Jong-un no es mi tipo; nunca me gustaron los hombres y menos aún los hipsters. Él es un icono global de esta tendencia de última moda, y si no se deja barba cuadrada es porque es barbilampiño como muchos asiáticos. Si me concediera una entrevista a solas, me cagaría de miedo; imagínense que le disgusta una pregunta. No me diría eso de, “no me esperaba esa pregunta de ti, con lo bien que me caes”. Kim Jong-un no se cabrearía como si fuera Pablo Iglesias en Carne Cruda, sino que te mandaría a la sala de torturas en la que tienes dos opciones según el humor del día: que te echen a los perros como a su tío Jang Song-thaek, aunque esa noticia fuese mentira, o que te obliguen a memorizar capítulos de Iron Chef, a los que era tan aficionado su padre, Kim Jong-il, y preparar luego todas las recetas sin errores. Si fallas, regresas a la casilla de los perros. Este Kim haría grandes migas con Esperanza, otra híspster incomprendida.

Bueno, vamos es serio: Kim Jong-un es el tercer Kim de la primera y, de momento, única dictadura hereditaria estalinista. Desde que su abuelo, Kim Il-sung, sobreviviera en los años cincuenta a la Guerra de Corea, la primera de la Guerra Fría, y emergiera de ella como el amado amadísimo líder, que así le llamaban los suyos. Este tipo de apodos grandilocuentes tienen un fin: evitar pronunciar el nombre del jefe. Un fallo de dicción, un leve tartamudeo en el tránsito del Il o el Kim al guión y te pueden acusar de boicoteador, un asunto serio. Al segundo le llamaban querido líder y al tercero de brillante camarada. La cosa va en descenso; se agota la imaginación laudatoria.