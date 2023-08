Los 10 mejores parques acuáticos para huir del calor

Toboganes altos o medianos, piscinas con olas, zonas verdes y mucha diversión. Estas son algunas de las cosas que podemos encontrar en los parques acuáticos de España para huir del calor.

Cuando las temperaturas aprietan, nada mejor que darse un buen chapuzón y disfrutar con los amigos o familiares en tales lugares, que cada vez son más completos. Hay cantidad de opciones por distintos rincones del país con el fin de aprovechar las vacaciones para viajar y visitar alguna de las alternativas más lejanas a casa. Te desglosamos algunos de los mejores parques acuáticos del país.

Parques acuáticos para divertirte y refrescarse

Siam Park, Tenerife

Para algunos, este es el mejor parque acuático no sólo de nuestro país sino de todo el mundo. Tiene cantidad de comentarios positivos en las redes y es uno de los más famosos a nivel nacional. El Siam Park, ubicado en Costa Adeje, en Tenerife, es uno de nuestros favoritos porque las entradas no son demasiado caras –hay descuentos para residentes– y tienes todo tipo de propuestas divertidas.

Puedes entretenerte en The Wave Palace, que posee el récord Guinness a las olas más altas del mundo, o tirarte en varios toboganes. Hay múltiples instalaciones que valen la pena y puedes ir varios días para seguir descubriendo más actividades.

Aquópolis, Madrid

Si estás en la capital pasando calor, Aquópolis es uno de los lugares más interesantes para ir junto a los más pequeños. Localizado estratégicamente en Villanueva de la Cañada, en 2022 añadieron varias atracciones novedosas con motivo de su 35º aniversario.

Las entradas son gratuitas para los niños que no superan el metro de altura, algo importante si vas con pequeños que quieren ir a bañarse y a pasarlo bien con estos juegos Infantiles. Para los adultos, están las atracciones moderadas y las de alta emoción.

Caribe Aquatic Park, Tarragona

A poco más de una hora de Barcelona, el Caribe Aquatic Park es el parque acuático del popular parque temático Port Aventura. Con más de 50.000 metros cuadrados repletos de atracciones y piscinas que contemplan cascadas y toboganes, este es uno de los imprescindibles si vas de viaje a Cataluña.

Entre sus servicios están tiendas y restaurantes y, si quieres pasar la noche o quedarte allí unos días, también hoteles y diversos alojamientos adaptados a tus necesidades.

Aqualandia, Benidorm

La Comunidad Valenciana no podía quedarse fuera de este listado y Aqualandia, en el Parque Natural Sierra Helada, puede dejar satisfechos a los amantes del agua de diversos puntos del planeta que lo recorren a diario. Aquí las entradas son algo más caras, pero merece la pena porque es el segundo parque acuático más imponente del continente antes del Siam Park.

Los servicios disponibles son múltiples, con cafeterías y hamburgueserías y atracciones de niveles variados.

Isla Fantasía, Barcelona

Más barato y más cerca de Barcelona, Isla Fantasía es más que suficiente para quienes quieren romper la rutina con sus hijos en verano. Cuenta con zonas específicas para hacer picnics y sus juegos se dividen en lentos, rápidos y extremos. Eso sí, tendrás que obedecer a las restricciones por altura para bajar por diversos tipos de toboganes. Sobre todo, te aconsejamos el descenso por los toboganes cerrados de Bitour.

Aqualand Torremolinos, Málaga

El parque acuático más impresionante de la Costa del Sol no es apto para todos. Sus atracciones son impresionantes, si bien muchas veces resultan algo más peligrosas para los no amantes de las alturas. Si vas, no deberías descartar descensos como los de Crazy Cones o la carrera de alta velocidad Speed Racer. Tampoco la caída de 15 metros de Boomerang. ¡Toda una aventura!

Las entradas son más económicas que la media de otros parques acuáticos españoles.

Western Water Park, Mallorca

Con el décimo tobogán de agua más alto hasta ahora, “La Bestia”, este es un parque de visita obligada si vas de viaje a Mallorca. Dentro del mismo hallarás tres áreas, denominadas Indian Town, El Paso y Westerland. Cada una con sus propias características.

Agua Mágica, Sevilla

Definida por el parque como “la playa de Sevilla”, encontramos una zona acuática para toda la familia con piscina de olas, toboganes y playa de auténtica arena.

Tienes el río lento para hacer un divertido paseo en flotador, una playa con arena verdadera, la isla de los toboganes para deslizarte en ellos, el arrecife, con 800 metros cuadrados de lámina de agua dividida en tres partes: piscina donde podrás nadar y lanzarte desde una tirolina, zona de relax y piscina con juegos infantiles. Y hasta una zona para los más pequeños.

Waterworld, Lloret de Mar

En la Costa Brava, este es uno de los más completos y de los más antiguos del país. Es el parque de referencia de esta costa que se llena de turistas y de visitantes de autóctonos.

Entre sus atracciones, el Water mountain, con 250 m de subidas y bajadas; los kamikazes que van a una profundidad de 180 cm; la zona de piscina Familiy lagoon, los Racing slides (profundidad de 100 cm); zonas para niños y hasta lugares para comer.

Aquapark, la Coruña

En la localidad de Cerceda, es uno de los más aclamados de la zona puesto que no hay demasiadas instalaciones en la comunidad. No es tan completo como algunos de los vistos anteriormente, pero es una de las mejores formas de pasarlo bien y mojarse en épocas veraniegas.

Aquapark Cerceda dispone de una amplia y variada gama de atracciones tanto para los más atrevidos como para los más pequeños. No puedes perderte las burbujas del jacuzzi hasta el vértigo del Roaller Coaster. La piscina de olas es uno de sus atractivos, junto a los toboganes abiertos y cerrados, las piscinas infantiles, el géiser, el famoso kamikaze, la zona de jacuzzi para relajarte, las bajadas del Roaller coaster, o la piscina de natación.