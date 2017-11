Debate del Estado de la Comunidad: 10 anuncios y 10 reanuncios

En una comparecencia en el Debate del Estado de la Comunidad marcada por la reclamación de un nuevo modelo de financiación y la reivindicación del papel de Andalucía en la cohesión territorial del país, Susana Díaz ha realizado varios anuncios y ha reiterado compromisos que no ha cumplido aún, en los dos casos con un protagonismo claro de las políticas de empleo y de igualdad.

No ha ocultado la autocrítica, cuando ha reconocido retrasos "que no se pueden volver a repetir" en las subvenciones para autónomos, pero ha culpado a otros de cuestiones como el bloqueo de la formación, para exigir que el Gobierno de España devuelva lo que no se ha gastado los cinco años con los cursos paralizados por decisión de la Junta de Andalucía, y ha eludido el pobre balance de sus compromisos legislativos, que la han obligado a proponer nuevas fechas.

Entre las novedades, citamos:

En 2018 impulsará un decreto de fomento del empleo industrial dotado con 308 millones de euros y que contemplará planes de choque dirigidos a desempleados mayores de 45 y de 55 años, respectivamente.

También se establecerá una línea de incentivos dotada con 50 millones de euros para fomentar los contratos estables. De este modo, se ofrecerá a las empresas una subvención de 8.000 euros por cada contrato estable.

Haciéndose eco del grito los últimos meses de la comarca con más paro de España, la presidenta ha comprometido el respaldo de la Junta de Andalucía a una iniciativa aprobada en 2015 por la Diputación de Jaén para sacar de su crisis a Linares. Contará con su "impulso" para ponerla en marcha.

Forma parte de las estrategias a las que está obligada la Junta de Andalucía la redacción del nuevo plan para el marco financiero comunitario 2020-2027.

Ha garantizado un decreto ley para establecer "el procedimiento de declaración de alerta y eventual sequía", en paralelo que se impulsará una comisión de trabajo con la Administración General del Estado (AGE) y organizaciones agrarias para coordinar la ejecución de las infraestructuras hidráulicas con la que prevenir las consecuencias de este problema.

Se adoptarán "medidas para que ningún medio que publique anuncios de contactos sexuales reciba dinero de las arcas públicas", una propuesta que ha instado a llevar a cabo de tal forma "que se haga extensible a todas las administraciones".

Se establecerá una comisión técnica para valorar la viabilidad de la creación de la Ciudad del Cine en la provincia de Almería, en el marco del compromiso con un sector en claro auge en la comunidad autónoma.

Negociará con el Gobierno de España, competente en la materia, que los andaluces que estudian en la Universidad de Educación a Distancia (UNED) puedan también beneficiarse de la bonificación del 99% de las matrículas para los que aprueben en primera convocatoria, como se ha establecido para la enseñanza presencial.

Destaca el compromiso de introducción de la medicina personalizada para las enfermedades raras.

Finalmente, también en materia de salud, ha hablado de "cobertura de plazas sanitarias en áreas de especial dificultad".

De lo ya anunciado, ha reiterado estas promesas:

La aprobación de una Estrategia de Captación de Inversiones, uno de los puntos incluido en su pacto de investidura con C's, formación que reiteradamente ha puesto énfasis en su incumplimiento.

Relacionado con lo anterior, ha incidido de nuevo en la necesidad de establecer "medidas para potenciar las inversiones empresariales de interés estratégico".

La nueva Ley de Formación Profesional, con un cambio en el modelo de subvenciones, será remitida para su debate en el Parlamento de Andalucía a finales de este mes, lo que estaba previsto en el calendario legislativo de 2017.

Para diciembre, ha calculado que estará la también anunciada para este año reforma de la Ley de Protección contra la Violencia de Género de 2007.

Esto conllevará a su vez la prometida Estrategia contra la Violencia de Género.

Remisión para su debate en el Parlamento de Andalucía en el primer trimestre de 2018 -estaba previsto también para 2017- del texto de reforma de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género.

Otra de las tareas pendientes del Gobierno de Andalucía que ha prometido impulsar es la constitución del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, para dotar a este colectivo de nuevas herramientas que permitan su desarrollo.

Susana Díaz ha presentado también como novedad la creación de la marca "Andalucía es Industria Andalucía Innovación", que ya fue dada a conocer el mes pasado por e l consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero.

Ha recordado el previsto Plan de Mejora de la Regulación Económica 2018-2020.

También contemplado desde hace tiempo en la Consejería de Economía y Conocimiento, ha garantizado que para 2018 estará el nuevo Programa de Relanzamiento de la Economía Social de Andalucía 2020 (Progresa).