La Junta de Andalucía ve "muy probable" que el proyecto de gas en Doñana se quede sólo en la parte ajena al espacio natural

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha señalado que considera "muy probable" que, a día de hoy, y tal y como se presenta la tramitación del proyecto para la explotación y almacenamiento de Gas Natural en el parque de Doñana, la iniciativa pueda acabar acometiéndose únicamente en la parte ajena al espacio natural.

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press el consejero del ramo, José Fiscal, que ha precisado que, por ahora, el estado administrativo de los cuatro subproyectos en los que se divide la actuación es el mismo, en el sentido de que Marismas Occidental es el único que se ha comenzado, aunque en terrenos fuera del espacio natural.

Por lo demás, Marismas Oriental está "denegado", Saladillo no tiene solicitud "aunque está en la misma tesitura que Oriental" y Aznalcázar cuenta con una autorización vinculada a Marismas Oriental. "El conjunto sigue invalidado", insiste Fiscal, que asimismo ha recordado que la reclamación patrimonial emprendida por la empresa contra la Junta por valor de 358 millones sigue adelante.

"Hemos dicho por activa y por pasiva que dentro del espacio natural la ley nos ampara, lo que no es una cuestión baladí: según los informes jurídicos, el proyecto no va a ser posible como está proyectado, y para la parte que sí lo es, la empresa dice que poco sentido tiene para lo que preveía", ha precisado el consejero, que hace hincapié en que la administración regional "no tiene nada en contra de Gas Natural, simplemente entendemos que Doñana no es el sitio adecuado para convertir el subsuelo en un almacén".

Por lo demás, la administración regional sigue trabajando en su empeño de que el Gobierno estatal acometa la evaluación ambiental conjunta de los cuatro subproyectos, y no por separado como actualmente. En este sentido, Fiscal ha aseverado que le consta que el Estado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha remitido a la Comisión Europea --con cuyo comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, se entrevistó el consejero el pasado mes de enero-- la información sobre el proyecto comprometida.

"Va todo lo que se pidió: el estado administrativo, los procedimientos abiertos, los contenciosos en el juzgado..., aunque es pronto para que Europa lo haya analizado todo con detalle y se pronuncie como crea conveniente", ha apostillado.