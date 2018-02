Miles de personas se manifiestan en Andalucía en defensa de las pensiones

Miles de personas han salido en Andalucía en las capitales de todas las provincias y otros puntos de la Comunidad Autónoma para reivindicar la protección de las pensiones como también se ha hecho en otras ciudades españolas. De hecho, en números aproximados, en Huelva se han concentrado 3000 personas; en Córdoba, unas 2000 en la Plaza de las Tendillas; en Málaga, la Plaza de la Constitución ha sumado más de 1000 personas, como en Cádiz (en la Plaza de San Juan de Dios), Sevilla (en Plaza Nueva) y Granada, donde han elegido la plaza del Carmen para la concentración. En Almería, los organizadores lo han calificado como de éxito sumando centenares en la capital frente a la sede de la Seguridad Social, y con concentraciones en Roquetas de Mar, Vera o Níjar. En Jaén, no ha tenido tanto éxito la convocatoria que ha sumado decenas de pensionistas y sindicalistas llegados desde distintos puntos de la provincia de Jaén, como Linares, Bailén o Andújar.

En Málaga, por ejemplo, la concentración en la Plaza de la Constitución ha contado con el apoyo de Málaga para la Gente-IU y Podemos, además de colectivos como los Yayoflautas, sindicatos, el colectivo contra la precariedad laboral y representantes sindicales de los bomberos malagueños, que mantienen desde hace más de un año un conflicto laboral con el ayuntamiento, informa Néstor Cenizo.

Gran parte de la plaza estaba ocupada y los partidos han calificado la asistencia de "masiva" (según Podemos) o "multitudinaria" (según Remedios Ramos, concejala de Málaga para la Gente). "Ha habido más gente de lo que esperábamos. Gente de todos los colectivos, y también gente que no suele acudir a las manifestaciones, de edad media y que no suelen venir porque no está tan politizada. Me ha sorprendido la asistencia", comenta Ramos.

En Jaén, varias decenas de pensionistas, junto con numerosos miembros del sindicato UGT Jaén llegados desde distintos puntos de la provincia como Linares, Bailén o Andújar se han concentrado a las 12,00 ante la Subdelegación del Gobierno, lugar donde se ha leído un manifiesto, informa Ana Sola.

UGT ha acudido a esta concentración junto a otros sindicatos, asociaciones y colectivos en defensa de las pensiones públicas con el fin de sumar fuerzas y redoblar esfuerzos a la hora de presionar al Gobierno para defender la sostenibilidad del sistema público de pensiones y protestar contra las reformas acometidas por el Partido Popular que van a suponer un recorte para las pensiones presentes y futuras.

La concentración de Cádiz la ha llevado a cabo Marea pensionistas de Cádiz formada hace un año, independiente de los partidos políticos. Se ha vinculado a la Confederación en defensa de las pensiones públicas, que ha tenido una gran movilización a nivel nacional. En la plaza de San Juan de Dios, junto al Ayuntamiento, se ha leído un comunicado ante más de un millar de personas, donde se le ha pedido al público que quemaran las cartas que ha recibido de Fátima Báñez donde se informe del incremento del 0,25% de las pensiones, informa Francisco J. Jiménez.

Similar presencia ha tenido la concentración en Sevilla, en la céntrica Plaza Nueva, a la que corresponden estas imágenes: