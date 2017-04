Participa Sevilla pide a Zoido que solucione "el mal funcionamiento" de la unidad policial contra la violencia machista

La portavoz de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, Susana Serrano, ha reclamado al Ministerio de Interior, dirigido por el exalcalde hispalense Juan Ignacio Zoido, que corrija "el mal funcionamiento de la unidad contra la violencia de genero de la Policía Nacional en Sevilla". "Es totalmente injustificable el trato que ofrece el Ministerio de Interior a mujeres que quieren denunciar violencia machista", ha insistido Serrano tras la publicación este martes de eldiario.es/andalucia.

Serrano ha participado este martes en la concentración celebrada en Sevilla en repulsa al último crimen de violencia machista, acontecido en Almería. Allí, una joven de 25 años ha muerto a manos de su expareja, A.R., de 30 años, quien posteriormente se suicidó.

"No se puede realizar campañas continuamente para poner el foco en la necesidad de denunciar las agresiones machistas y que luego, al ir a una comisaría, las mujeres vivan situaciones denigrantes y en la que prácticamente no te pueden atender", ha denunciado Serrano, quien ha acompañado a mujeres que "acababan de sufrir un ataque machista delante de sus hijos, y prácticamente les recomendaban que volviera otro día para que le pudieran atender en condiciones".

"Cambios necesarios"

"Ya es hora de que el ministro Zoido afronte los graves problemas de violencia que sufrimos las mujeres. Según los datos oficiales, en 2017 ya son 20 las mujeres asesinadas en todo el país y es inconcebible que la unidad contra la violencia de genero tenga este funcionamiento en Sevilla", ha exigido Serrano, que ha pedido al ministro de Interior que "no tarde ni un día en implementar los cambios necesarios para que esta unidad pueda realizar su trabajo correctamente".

"Es el momento de poner más atención y recursos en muchos de los aspectos necesarios para luchar contra las violencias machistas en todas sus múltiples caras", ha incidido Serrano, que también ha aprovechado la ocasión para recordar al Ayuntamiento de Sevilla, que "se puede hacer mucho más para acabar con la violencia de género, como con la creación de un parque público de vivienda para que las mujeres que sufren violencia de genero tengan una alternativa habitacional".

"Necesitamos soluciones reales y específicas, como por ejemplo centrarnos en el problema de la vivienda, porque si una mujer no tiene donde ir y no hay protocolos para ayudarla en este sentido, no va a abandonar su casa donde convive con el agresor", ha denunciado Serrano, que para terminar ha exigido al Ayuntamiento que "mejore la información y los protocolos que ofrece a mujeres que quieren realizar denuncias ante agresiones sexistas".