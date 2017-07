La oposición cree que la cobertura del fuego de Doñana ha evidenciado la falta de recursos de la RTVA

La oposición ha coincidido este martes en manifestar que hubo una "sensación negativa" e "incapacidad de reacción" durante la cobertura que la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ofreció de las primeras horas del incendio forestal de Moguer (Huelva), lo que ha atribuido a la falta de medios y de personal de la cadena pública. Lo ha dicho durante la comparecencia en comisión parlamentaria, a petición de todos los grupos menos C's, el subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán, a quien han reprochado su "falta de autocrítica".

El responsable de la cadena pública ha defendido la cobertura y se ha centrado en agradecer la "profesionalidad" de la plantilla. No negando que "con más medios y más personal se hubiera hecho mejor", ha dejado claro en respuesta a los que echaron en falta una interrupción más larga de la programación: "No queríamos hacer un espectáculo del incendio forestal en Doñana". En esta línea, ha atribuido a la "posverdad" y a los "activistas de Twitter" que se haya generado este malestar, sin entrar en que ha habido críticas de los sindicatos y del Consejo Profesional de Canal Sur TV también..

Según los datos que ha ofrecido, el despliegue de la televisión pública comenzó el mismo sábado por la noche cuando se envió a un equipo de cubrir los desalojos de madrugada. El subdirector general ha explicado que hubo cinco especiales informativos el domingo, interrumpiéndose la programación a las 12.00, 17.00, 19.00, 22.00 y 23.00 horas. El informativo del mediodía del domingo se amplió su duración para dar cuenta del siniestro. En lunes y el martes también se modificó la programación para seguir ofreciendo información sobre el tema. Programas como Tierra y mar y Reporteros también hicieron especiales, igual que Andalucía directo.

La cobertura también fue "notable" en Canal Sur Radio, que activó a sus equipos la madrugada del domingo y que ofreció durante todos esos días "testimonios de afectados y expertos" para lo que se contó con profesionales de las delegaciones de Huelva, Sevilla y Jerez de la Frontera. En la propia web "se dispararon las visitas, con casi tres veces más que el resto de fines de semana", mientras que en redes sociales como Twitter "las interacciones se multiplicaron por diez".

"No es cierto que no se hiciera nada"

"No es cierto que no se hiciera nada, pero hay que escuchar lo que dicen los profesionales, en este caso el Consejo Profesional de Canal Sur TV", ha apuntado el portavoz de IU, José Antonio Castro, para quien "quizá la gente echó de menos el corte de la programación para ofrecer una información de forma continuada". Ha lamentado que el subdirector general "no haya hecho ningún tipo de autocrítica".

Mientras, Jesús Romero (Podemos), que ha comenzado con un relato de la gravedad de la situación esas horas, ha criticado que "ni siquiera en las primeras horas hubiera un equipo de la cadena pública, sino que se compraron las imágenes a un freelance".

Desde el PP, Ana Vanessa García, ha incidido en que "si todo se hubiera hecho bien, no estaría usted compareciendo" y le ha apuntado a Joaquín Durán que "quien se pica, ajos come". En su opinión, como en la del resto, "se han reflejado las carencias de la RTVA" con lo sucedido en Huelva.

Mientras, Sergio Romero, de C's, ha negado que él se sintiera "huérfano" a la hora de intentar informarse mediante la cadena pública. Ha intentado en esta línea poner "el punto de objetividad y centralidad" en el debate, manifestando que el trasfondo está en el "reprobable uso político que se quiere hacer de Doñana", cuando en realidad hay que "abundar en las carencias de la RTVA", empezando por la no renovación de su consejo de administración, cuyo mandato expiró hace más de cuatro años. Tras estas palabras, Ana Vanessa García ha ironizado: "No entiendo a qué está esperando el PSOE para meterlo a usted en la RTVA".