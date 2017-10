Rechazada la propuesta de Podemos de eliminar "privilegios" a los diputados del Parlamento andaluz

El pleno del Parlamento de Andalucía ha tumbado este miércoles la posibilidad de que se tramite la propuesta de reforma del reglamento de la institución elevada por Podemos bajo el título "privilegios cero" y entre cuyas medidas se incluía la obligación de que los diputados justifiquen los gastos para cobrar las dietas que perciben y equiparar la cesantías al desempleo. Tanto el PSOE como PP, y C's se han opuesto a su toma en consideración y la propuesta defendida por Teresa Rodríguez, que solo se ha visto apoyada por IU, ha sido rechazada con 19 votos a favor, 87 en contra y ninguna abstención.

La coordinadora general y portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha desgranado los detalles de la reforma planteada por su partido, insistiendo en que persigue acabar con lo que entiende que son privilegios de los diputados andaluces, para igualar sus condiciones a las de los trabajadores públicos y de la empresa privada, y para "recuperar la confianza en la política".

Tras defender que los diputados deben justificar sus gastos, cobrar lo mismo por esos gastos que el resto de trabajadores de la administración, 'fichar' o criticar que tienen un "sobresueldo fijo al mes" se justifiquen o no esos gastos; Rodríguez ha señalado que han presentado una reforma "simple", que da igualdad a todos los diputados andaluces y que también resignifica el concepto indemnización pues "lo centra en lo que gastamos realmente en nuestro puesto como representantes públicos".

Asimismo, Teresa Rodríguez ha agregado que la reforma del Reglamento "supone un ahorro para la administración" y también que es un ejercicio "sincero" de empatía con la mayoría de la población en Andalucía.

Tras reclamar que se apruebe la iniciativa para que ella misma pueda cobrar menos, ha advertido de que esta reforma solo puede ser rechazada por quien "teme perder sus privilegios", mientras ha dicho al resto de grupos que si el problema es que la iniciativa viene de Podemos, que presenten una similar y contará con su respaldo. "Solo puede estar en contra de esta iniciativa la casta", ha zanjado Teresa Rodríguez.

"Demagogia barata", según el PP

La portavoz del PP, Carmen Crespo, ha recordado que su grupo ha pedido cambios en el reglamento, como que se hagan tres plenos al mes o se garantice la participación ciudadana, pero cree que Podemos "no pretende abrir este debate" sino que "busca un titular y denigrar las instituciones". Ha acusado a Podemos de "demagogia barata" y ha mostrado su rechazo frontal a este tipo de propuestas.

Mario Jiménez (PSOE) ha coincidido en que es "una iniciativa llena de cinismo y que lo único que pretende es ensuciar la imagen del Parlamento de Andalucía", por lo que ha justificado el rechazo de su grupo, que ha aprovechado el debate para denunciar "la inmensa hipocresía" de los proponentes.

Por su parte, C's ha votado en contra porque "esto no es ni una reforma del reglamento ni es nada", sino "populismo y poner en duda una vez más lo que cobran los diputados", en palabras de Juan Marín. Ha criticado por ejemplo que no se hable de los cupos ni de la composición de la Mesa de la Cámara, igual que le ha reprochado a los de Teresa Rodríguez que no hayan hablando "absolutamente con nadie" cuando una reforma de este tipo requiere una mayoría cualificada.

Desde IU, Inmaculada Nieto ha valorado como positivo que se propongan reformas en el reglamento, pese a que ha considerado que la propuesta de Podemos tiene "muchos aspectos mejorables". En su opinión, la propuesta se queda corta porque hacen falta más cambios en el reglamento.

En paralelo, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha difundido en redes sociales un vídeo en el que explica su sueldo:

La portavoz adjunta de Podemos, Esperanza Gómez, ha insistido en que "no es tanto lo que se cobra, sino cómo se cobra". Ha lamentado que "cueste tanto" debatir esto. "No estamos hablando de eliminar salarios ni indemnizaciones, sino de acreditarlas, y de que las cesantías se equiparen a la prestación por desempleo", ha recalcado la diputada. Ha reconocido que su propuesta no genera "mucho entusiasmo" y también que no han negociado con los demás grupos, pero ha matizado que "el hecho de que se tome en consideración no significa que no se pudiera enmendar" en trámite parlamentario.