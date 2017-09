Teresa Rodríguez: "Ya me está ofendiendo por dos cosas, por ser mujer y por ser de Cádiz"

La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha preferido no valorar las declaraciones en los tribunales este viernes del exvocal de la Cámara de Comercio de Sevilla, Manuel Muñoz, citado por una agresión sexual contra la diputada, si bien no ha podido evitar comentar: "Ya me está ofendiendo por dos cosas, por ser mujer y por ser de Cádiz". Se refería con ello a que el empresario haya justificado que le gastó una "broma" porque ella "es de Cádiz".

En todo caso, Teresa Rodríguez, quien ha remarcado que ella irá a declarar cuando el juez la llame, ha insistido en que no quiere hablar más del tema públicamente "porque está en los tribunales", por lo que esperará a que termine el juicio tras la denuncia de la Fiscalía de Sevilla por unos hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2016 en la Cámara de Comercio, cuando "se abalanzó" sobre la política con el propósito de "pisotear" su dignidad con un acto "de contenido claramente sexista".

Cabe recordar que Manuel Muñoz dimitió de su cargo de vocal de la Cámara de Comercio, poco después de trascender la noticia, expresó su arrepentimiento por lo ocurrido y pidió por ello disculpas y diciendo "jamás volveré a gastar una broma de tan mal gusto".