El Gobierno pagará más de seis millones de euros a Gas Natural para el proyecto del almacén de gas de Doñana

El Gobierno reconoce a Gas Natural un total de 6.342.854,96 euros en concepto de retribución por costes de operación y mantenimiento por el almacén subterráneo de Doñana, apenas unas semanas después de que las voces contra el proyecto se extendieran hasta la Unión Europea. Ecologistas, Podemos y Equo han pedido la paralización de los trabajos de Gas Natural.

El importe que reconoce Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital figura en una orden ministerial publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de diciembre en la que se revisan los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y las retribuciones de las actividades reguladas para 2017.

La noticia ha despertado la reacción de algunos partidos. El senador por el PSOE de Huelva Amaro Huelva ha calificado la información de "barrabasada" y de "recompensa por ponernos veneno a los que vivimos en el entorno de Doñana". Según ha señalado Amaro Huelva en rueda de prensa, se trata de "una más de Rajoy", ya que, tras la manifestación celebrada en El Rocío "en la que los ciudadanos pedían que no se instalara gas por debajo de Doñana, parece que Rajoy tiene su hoja de ruta y le da exactamente igual lo que digan los ciudadanos y la sociedad que vive en Doñana".

Amaro Huelva ha indicado que para el Gobierno los alcaldes del entorno "son como setas que han aparecido ahí y que no ha puesto nadie, ni votados por los ciudadanos" y por tanto "tiene su hoja de ruta y sigue por la misma senda". No obstante, ha señalado que tanto la Junta de Andalucía como el PSOE actuarán para que este proyecto de Gas Natural "no se lleve a cabo" y ha criticado también la publicación de la orden durante las Navidades "una forma de que nadie se entere de sus barrabasadas" por lo que es una orden que se ha hecho "con nocturnidad y alevosía" y por tanto "tratar de que nadie se entere" por lo que "sí se hacen este tipo de cosas hay que hacerlas a las claras y dando las explicaciones oportunas".

Por su parte, el secretario de Organización de IULV-CA, Toni Valero, ha asegurado que el Gobierno de la Nación busca "su puerta giratoria" en Gas Natural. "Lamentablemente empezamos 2017 con la misma desvergüenza con la que acabamos 2016", ha afirmado Valero a Europa Press, añadiendo que estamos ante "otro botón de muestra de la financiación del Gobierno a las eléctricas".



Según ha apuntado, en este caso "están financiando su puerta giratoria con 6,34 millones, a costa de nuestro patrimonio natural y además en un contexto de emergencia social con cientos de miles de familias que no pueden poner la calefacción estas Navidades".

Para Valero, "urge ya intervenir en las eléctricas, nacionalizar el sector eléctrico en nuestro país y paralizar el proyecto de Doñana que pone en serio riesgo la viabilidad de dicho ecosistema". "Hace falta acabar con esas prácticas corruptas amparadas en una legalidad hecha a la medida de los intereses de estas grandes eléctricas y de sus politicastros que están buscando su puerta giratoria para cuando salgan del Gobierno", ha concluido.