El acceso a las actas revela que 32 policías fueron expedientados tras el crimen de Manuel José García Caparrós

Tras el asesinato Manuel José García Caparrós, durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, se tomaron medidas disciplinarias contra 32 policías, que fueron "detenidos, expedientados o trasladados" por la treintena de "disparos al aire" aquella jornada, uno de los cuales acabó con la vida del joven de 18 años, dejando abierta una herida que no se ha cerrado cuatro décadas después.

Es la principal novedad que ha revelado el acceso a las actas de la comisión de encuesta -el equivalente a una de investigación- que siguió en el Congreso de los Diputados a esta muerte en Málaga y a la ocurrida el mismo día en La Laguna. Las está consultando -todavía va por la mitad- la diputada de IU por Málaga, Eva García Sempere, una vez que se ha levantado parcialmente -los nombres que hay están tachados- el secreto de las mismas. Este viernes ha ofrecido una rueda de prensa en compañía las tres hermanas de la víctima -Puri, Paqui y Loli- en la que ha incidido en la relevancia de que se pueda conocer que "un documento oficial", en este caso del entonces Ministerio de Gobernación, reconozca esta implicación de la policía, si bien los nombres de los agentes y las sanciones en cada caso no figuran.

La Ley de Patrimonio permitirá, si acaso, que esa información sea pública pasados 50 años de los hechos, o sea, dentro de 10, pero de momento, Eva García Sempere ha podido hacer un resumen de cómo se "tapó" el asunto para evitar cualquier responsabilidad no ya penal, sino siquiera política. De hecho, en los informes preliminares con los que trabajó esa comisión de investigación (integrada por 17 diputados de UCD, 10 del PSOE, dos del PC, otros tantos de Alianza Popular, y uno por Minoría Catalana, 1 PNV, PSC y Grupo Mixto, respectivamente) se "habla de responsables".

Tres conclusiones "indignantes"

La diputada ha podido transcribir -dado que no tiene permiso para fotocopiar o fotografiar la documentación- párrafos de los informes policial y del Ministerio de Gobernación donde se habla de esos 32 policías con medidas disciplinarias, "lo que deja claro que fue del todo injustificada la actuación en Málaga". Pero pese a que la comisión de investigación tenía esos informes, su principal conclusión es que no hubo responsabilidades políticas.

Las otras dos conclusiones, igualmente "indignantes" para la familia, fueron que Málaga vivía una situación socioeconómica muy complicada que crispó a la gente y desviar la culpa de los disturbios a los organizadores de la movilización por instar a llevar la bandera de Andalucía propiciando el enfrentamiento con la de España, porque eso soliviantó a la extrema derecha obligando a la policía a cargar hasta en tres ocasiones, una de las cuales fue fatal para Manuel José García Caparrós, que entonces trabajaba en Cervecería Victoria y era afiliado a CCOO pero sobre todo, un entusiasta en la reclamación de derechos para su tierra, y por eso "salió cargado de ilusión" a la manifestación.

"¿Por qué si los informes hablan de policías con medidas disciplinarias no hay ningún responsable político? ¿dispararon al aire todos los a la vez sin que nadie diera la orden?", se pregunta Eva García Sempere, quien continúa: "Hablamos del asesinato de un joven y la primera conclusión es que hay problemas socioeconómicos y que hace falta un plan de inversión. Estamos comprando el silencio del pueblo de Málaga".

Lo que esperan del alcalde de Málaga

Por otro lado, pese a que ha podido leer los nombres de todos los integrantes de esa comisión de investigación, sólo ha reconocido el nombre de los dos del PC -Fernando Soto y Jaime Ballesteros- y del popular Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Por eso, tanto IU como Podemos, cuyo parlamentario Jesús de Manuel ha estado también en la rueda de prensa, han apuntado a su responsabilidad política, que no quiere decir que estén pidiendo su dimisión, sino las "oportunas explicaciones de por qué se calló lo que se sabía o por qué se llegaron a esas conclusiones".

En este sentido, tras recordar que a la hora del dictamen de la comisión de investigación tanto el PSOE como el PC emitieron un voto particular rechazando que no hubiera responsabilidades políticas, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, también presente en la rueda de prensa, ha expresado que Francisco de la Torre "tiene una oportunidad histórica de explicar por qué", incluso si la conclusión a la que llegaron fue que, "con una democracia incipiente, era mejor taparlo por el bien de la paz social".

El líder de IU en Andalucía interpreta que ese "pacto de silencio" obedece a que "no se quieren tocar estos casos porque rompen el mito de la transición". Con ello se persigue "no romper ese relato", pero él cree que tras el acceso a estas actas ha comenzado a escribirse otro. "Es el principio de un relato, que llega tarde, para vergüenza de nuestro país. Y ese relato empieza con un número, los 32 policías. [...] El silencio que ha habido durante 40 años se ha socavado por un hilo de dignidad para hacer justicia", ha expuesto, para recordar que la Ley de Memoria Democrática de Andalucía obliga a ello.

Por ello, más allá de pedir acceso a documentación adicional que puede no estar incluida en las actas, IU y Podemos pedirán la comparecencia de Eva García Sempere, cuando termine este trabajo, en la comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. Será el primer paso para solicitar luego otras comparecencias si es necesario e incluso explorar la vía jurídica "para determinar si el Gobierno de España es responsable subsidiario", de lo que están convencidos y por eso le instan, como primer paso, "a sacar esas actas a la luz pública".

Jesús de Manuel ha subrayado que Podemos "no renuncia a la vía penal". De momento, ha instado a cumplir la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y poner en marcha "la comisión de la verdad en la que éste debe ser uno de los primeros casos en intentar esclarecer". Por eso lamento que lleven meses esperando a que se ponga en marcha el Consejo Andaluz de la Memoria Democrática.

"Nadie nos ha explicado nunca nada"

Éste es el relato político de la cuestión. El personal es todavía, 40 años después, escalofriante, y lo hacen las hermanas del malogrado sindicalista. Tomaron el testigo de sus padres, ella muerta con 45 y él cinco años después con 55, en esta lucha por buscar a los culpables del crimen.

Lo primero que lamentan es que ese "pacto de silencio" haya continuado. Su hermano no fue reconocido con el título de Hijo Predilecto de Andalucía hasta 2013, porque IU estaba en el Gobierno de Andalucía, y "Diego Valderas consiguió lo que llevaban años demandando y siempre se guardaba en un cajón". Fue la noche antes de este reconocimiento, en la cena a los homenajeados que brinda la Junta de Andalucía, cuando el entonces presidente, José Antonio Griñán, coincidió con ellas. "Porque nunca nos ha recibido ningún presidente. La primera ha sido la de Navarra, Uxue Barcos. Vamos a intentar que Susana Díaz nos reciba también", dice Loli.

Tras haber conocido esta nueva información sobre el caso, cuenta: "Te indigna más cuando te enteras de que sabían perfectamente quiénes eran, pero no interesaba que saliera a la luz. Es más, los primeros años no podíamos ni decir que a mi hermano lo había matado un policía. Nunca nos dieron versión oficial de lo que había pasado". Es más, la visita de las autoridades a Málaga después de los hechos "fue para ver los destrozos en los escaparates, porque lo importante era que Málaga estuviera bonita, a costa de su sangre".

Paqui intenta también hacer memoria, porque ella era una cría: "Ese día nos dijeron que mi hermano había tenido un accidente de tráfico. Mi padre fue al hospital y quiso reconocer el cadáver y hasta le dijeron que no podía entrar. Cuando lo dejaron y lo destaparon, no había signo de accidente de tráfico y ya le dijeron qué había pasado. Desde el momento cero están intentando tapar lo que pasó. La ropa de mi hermano, que era la prueba del delito, se la entregaron a mi padre. Ni siquiera hicieron por guardarla porque no tenían intención de averiguar qué había pasado. 40 años después estamos esperando a que alguien se ponga en contacto con nosotros y nos lo explique".

Rememora las últimas horas de su hermano: "El día antes era sábado. Se puso a pintar su dormitorio y por tanto esa noche durmió con nosotras porque olía mucho a pintura. El domingo por la mañana no terminó el trabajo porque quería ir a la manifestación. Salió lleno de alegría. Fue él solo de la familia. Ya nunca más regresó".

La hermana más mayor, Puri, trabajaba entonces en Las Salinas y no estaba en Málaga cuando ocurrió. "Me enteré por la televisión, donde dijeron el nombre de mi hermano. Entonces no tenía posibilidad de llamar por teléfono ni mis padres me habían avisado. Imagínense cómo fue mi regreso a casa".