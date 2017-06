"No pienso en retirarme ni por el forro"

A sus 52 años, Josele Santiago, músico de culto del rock nacional, sigue aprendiendo. Ahora la carrera es de verdad, suena en 'La cuenta atrás', un clásico de Los Enemigos, su banda de toda la vida. El grupo madrileño volvió a los escenarios en 2012 tras unos años de separación "para dedicarnos a otras cosas". Josele aterriza este viernes en el Nocturama de Sevilla, a medio camino musical entre las sonoras guitarras 'enemigas' y las nuevas melodías, más suaves, desde que emprendió camino solitario desde 2004. Atiende por teléfono a eldiario.es Andalucía en medio de "ensayos intensivos" antes de (casi) estrenar, con o sin corbata, formato para la cita sevillana.

¿Qué va a traer a esta actuación en Sevilla?

Pues hacía muchísimo que no tocaba mi repertorio de canciones con banda, así que a este concierto le tengo muchas ganas. Va a ser bastante especial porque voy a estar con David Krahe, Javier Vacas y Roberto Lozano, en cuarteto, y haremos un repasito a los cuatro discos en solitario...bueno, a los cinco, porque tocaremos algún temilla nuevo. En acústico he estado paseando el último disco y lo he compaginado con Los Enemigos sin problema. ¡Ojalá hubiera problemas para compaginarlo! (risas).

¿Cómo le resulta compaginar los conciertos en solitario con las actuaciones de Los Enemigos?

Son dos repertorios distintos y la manera de afrontarlos es totalmente diferente, incluso antagónica, porque los acústicos son muy delicados, hay que estar muy concentrados, etc. Es folk, y Los Enemigos es caña.

Supongo que el cambio más fuerte fue del último elepé 'enemigo' a 'Las golondrinas etcétera', su primer disco en solitario

Visto desde dentro no fue tan brusco porque pasaron tres o cuatro años pero, sí, realmente no tiene nada que ver. Por eso el cambio en Los Enemigos, para dedicarnos a otras cosas, porque para seguir haciendo lo mismo pues no nos separamos.

¿Volverán Los Enemigos al estudio después del 'Nada' de 1999?

Lo único que pienso ahora es en mi disco nuevo en solitario, pero sí, es probable que grabemos de aquí a un año o a dos. De momento, no se descarta nada. Como todo hijo de vecino, con todos los frentes posibles abiertos para ir tirando.

Antes, como dice, está previsto desde hace tiempo nuevo disco en solitario. ¿Cuáles son sus planes?

¿Mis planes? ¡¿Por dónde empiezo?! El disco tenía que haber salido en febrero pero he estado fastidiado con una lesión cervical pero ya está todo listo para que salga a finales de septiembre, así que estaremos en octubre por ahí presentándolo. Y ahora mismo estoy pues como todos los 'españolitos' con muchos frentes abiertos, voy en acústico en solitario, o en dúo, y con Los Enemigos haciendo mucho ruido.

Toda una trayectoria por detrás y muchos y variados planes para el futuro, ¿no?

Yo sigo a lo mío. Cuando termino un disco, ya estoy pensando en el siguiente. Yo estoy encantado. A mí me sigue gustando mucho salir a la carretera, salir a tocar por ahí. Es mi vida. No me planteo otra cosa. Es mi profesión, es lo que me gusta y espero poder seguir viviendo de ella hasta que me muera. Hay mucha gente que se harta de la carretera y eso, pero a mí me sigue gustando. Es un privilegio y soy consciente de ello. No pienso en retirarme ni por el forro.

¿El secreto es seguir ilusionado?

Uno tira pa'lante y procura seguir aprendiendo para no dormirse, porque si no te apolillas. Hay que ir aprendiendo siempre y rodearte del mejor equipo posible para aprender de ellos. Y en eso estamos. Yo estoy encantado de la vida.