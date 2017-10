El Festival de Cine de Sevilla tiende su alfombra roja a 20 estrenos mundiales

Al director del Festival de Cine de Sevilla, José Luis Cienfuegos, no le gusta mucho hablar de cifras. No cree que la muestra, a las puertas de su 14ª edición, sea una cuestión de números, sino más bien de calidad cinematográfica.

"¿Cuáles son las expectativas de espectadores para esta edición?", le preguntaba un periodista en la presentación a orillas del río Guadalquivir. "No nos obsesionemos con el más y más. Ha habido festivales que daban récords de asistencia, pero luego eso no se correspondía con la recaudación. ¿Qué cambia que haya 2.000 espectadores más o menos, con los contenidos (de calidad) que estamos dando? Nuestro objetivo es mantenernos en los 70.000 espectadores", ha respondido Cienfuegos.

Al final, se ha hablado de cifras y letras. De números, autores y educación cinematográfica. Así, en lo que se refiere a cifras, el festival tendrá este año algo más de un millón de euros de presupuesto, más del doble que Huelva, un tercio de lo que tiene Málaga y siete veces menos que el de San Sebastián, por poner sólo algunos ejemplos cercanos.

Con ese presupuesto se programarán entre el 3 y el 11 de noviembre unas 200 películas en 400 proyecciones, una cifra similar a la del año anterior. Habrá 20 estrenos mundiales y 185 estrenos nacionales procedentes de 42 países, 32 europeos y 10 no europeos. Se contará con la presencia de casi un centenar de directores, "que vienen a defender sus películas y participar con el público. Estamos por el 90% de directores de sección oficial que nos van a visitar".

Geraldine Chaplin, en Sevilla

El festival avanza para su 14ª edición en varios sentidos: apuesta decidida por el cine de autor, caras conocidas en las alfombra roja y formación de los futuros espectadores. Aunque Cienfuegos ha declarado que la alfombra roja "no le obsesiona", sí entiende que es el "gancho", el escaparate que abre las puertas del festival a un público más amplio. En ese sentido, habrá caras famosas tan internacionales como la de Geraldine Chaplin o Oona Chaplin, cuya fama se disparó hace cuatro años con su aparición en Juego de Tronos.

De la mano de Díaz Yanes y su película Oro, acudirán a Sevilla artistas de la talla de José Coronado, Raúl Arévalo, Bárbara Lennie, Antonio Dechent o Juan Diego, que compartirán flashes con Mario Casas y José Luis Perales, que ponen cara y notas musicales a El Autor ( Manuel Martín Cuenca), rodada en Sevilla.

El cine de autor, como no podía ser de otra forma, no faltará en un festival ligado a su sello autoral. Será así como los grandes nombres del cine europeo que han triunfado a lo largo de este año, tendrán su hueco en la sección oficial, como Jonas Carpignano, quien triunfó en Cannes, de la mano de Martin Scorsese, con A Ciambra, una película sobre un adolescente de una comunidad gitana del sur de Italia, que crece rodeado de pobreza y necesidad. Desde Cannes, llega también A Violent Life ( Thierry de Peretti), que indaga en las conexiones del independentismo corso con la mafia. Mientras que el checo Václav Kadrnka con Little Crusader (ganadora del Karlovy Vary), el portugués Manuel Mozos con Ramiro y el islandés Hlynur Pálmason ( Winter Brothers, procedente de Locarno) completan el elenco de cineastas que competirán por el Giraldillo de Oro en sección oficial.

Con ellos se cierra una sección oficial en la que se había anunciado la presencia de El mar nos mira de lejos de Manuel Muñoz Rivas (estrenada en la Berlinale); Tierra de Dios de Francis Lee; Western de Valeska Grisebach; Un Sol interior de Claire Denis; A Fábrica de Nada de Pedro Pinho; Barbara de Mathieu Amalric; El Taller de escritura de Laurent Cantet; Corazón puro de Roberto de Paolis; Zama de Lucrecia Martel; Penélope de Eva Vila; o Tierra firme de Carlos Marqués-Marcet.

Más allá de la sección oficial, las secciones Nuevas Olas y Resistencias ampliarán el menú cinematográfico que ofrecerá la muestra sevillana este otoño. F.J. Ossang estará en Sevilla con 9 Fingers (premio a la mejor dirección en Locarno), o el aclamado cineasta israelí Amos Gitai, que proyectará su documental West of the Jordan River.

Un festival para toda la familia

Cienfuegos ha querido poner el acento en la función educativa del festival. "El espectador de cine de autor está envejeciendo, cuesta trabajo llevar a los jóvenes a ver cine de autor, porque les faltan referencias". Algunos, subraya, no saben quién es Humphrey Bogart.

Europa Junior, la sección dedicada a los más jóvenes, se divide este año en dos secciones: Europa Junior y Cinéfilos del futuro, una denominación que es toda una declaración de intenciones. "Es un Europa Junior bis, creada para esos adolescentes maltratados por la televisión y las salas de cine, donde hemos programado las películas sin ningún tipo de paternalismo", ha subrayado.

En la sección se proyectarán obras como El malvado zorro feroz ( Benjamin Renner, una bella cinta de animación de los creadores de Ernest y Célestine, nominada a los Óscar), England is mine ( Mark Gill dirige un biopic de un joven Morrisey antes de crear The Smitsh) y La Mélodie ( Rachid Hami, con parte del elenco de Los chicos del coro). Europa Junior llevará, , según el festival, a las salas de cine a más de 22.500 menores con sus 1.200 profesores. Cienfuegos ha subrayado que el festival trabaja estrechamente con la comunidad educativa y ha aprovechado para criticar que los colegios "necesitan un refuerza urgente" en lo que a personal se refiere.

Aquí puedes consultar la programación prevista hasta la fecha.