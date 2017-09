Cuatro niños conviven durante días con su madre y la pareja de ésta fallecidos por sobredosis

La muerte de una pareja en la Zarza, entidad local autónoma (ELA) perteneciente a Calañas (Huelva), ha dejado al descubierto este fin de semana la dura realidad de cuatro niños, de entre 4 y 12 años, que acostumbrados a la desatención siguieron haciendo vida normal mientras su madre y la pareja de ésta estaban muertos en su dormitorio, de lo que ni siquiera se percataron.

No se ha sabido hasta que el propietario de la vivienda en la que vivían de alquiler se acercó a la misma porque hacía días que no sabía de ellos y entonces uno de los hijos le abrió la puerta y le dijo: "Mi madre está dormida y muy fría". Fuentes de la investigación han informado de que cuando el hombre se dirigió al dormitorio, le llamó la atención un fuerte olor, y de hecho se calcula que llevaban cerca de una semana muertos. Las mismas fuentes han explicado que todo indica que fallecieron víctima de una sobredosis por ingesta de fármacos, según ha informado Europa Press, lo que apuntaría a un suicidio, a falta de autopsia. De hecho, no había signos de violencia.

El padre biológico de tres de los cuatro hijos de la mujer se ha hecho cargo de manera momentánea de los cuatro. Desde la Junta de Andalucía, por su parte, han asegurado que por parte de esta pareja no constaba ninguna solicitud previa de asistencia social. Desde el Ayuntamiento de Calañas han dicho que la pareja, de unos 40 años, llevaba poco tiempo en la ELA donde habían solicitado una ayuda para lograr un alquiler social.