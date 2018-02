“Mi vida eres tú”, “no puedo vivir sin ti”: el Ayuntamiento de Huesca destierra las frases hechas en su campaña contra la violencia machista

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Huesca ha inicia una campaña con mensajes igualitarios, que ocuparán soportes publicitarios en las calles de la ciudad y se irán renovando a lo largo del año. En el cartel anunciador, se lee “Sopla con fuerza las frases hechas: ‘¡Mi vida eres tú!’, ‘¡solo para mis ojos’!, ‘no puedo vivir sin ti’”. Para, posteriormente, repetir tres palabras clave: “confianza”, “respeto” y “autonomía”.

La imagen y los lemas de la campaña cambiarán durante este 2018. Para el actual mes de febrero, el lema elegido es "El amor y los mitos" y la imagen de la campaña se trasladará a los distintos centros educativos de Huesca.

Además, se recomienda el uso de tres documentos de trabajo: la Guía de los buenos amores, editada por el Consejo de la Juventud de Navarra, “que identifica los buenos amores frente a los comportamientos y actitudes no saludables”; Prevención de violencia interpersonal en la pareja y...Mucho más, material didáctico para el cortometraje Hechos son amores, “que en febrero del año pasado el Servicio de Igualdad distribuyó entre todos los centros”; y No es no, recopilación de distintas colaboraciones para el proyecto de la Asociación Aragonesa del Cómic, que también se ha distribuido entre los distintos centros.

“La igualdad también es diversa”

Dirigida para otro tipo de público, el Servicio de Igualdad ofrece en estas mismas fechas el folleto La igualdad también es diversa, “que incide en los aspectos del amor intrafamiliar sin modelos, desde la diversidad de familias y la construcción de identidades personales en la base del amor propio”.

Los temas que se abordarán en las próximas campañas son "El valor del cuidado interpersonal en las relaciones afectivas y sexuales" (mayo), "Contra las agresiones sexuales" (julio) y "Auto-observación de conductas machistas contra la violencia de género" (octubre).