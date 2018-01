Coalición Canaria rechaza la propuesta de reforma electoral porque "atenta" contra sus principios

Coalición Canaria (CC) ha rechazado este lunes la propuesta de reforma electoral pactada por PSOE, PP, Podemos y NC porque, en su opinión, atenta contra el equilibrio y solidaridad entre islas.

La secretaria de Organización de CC, Guadalupe González Taño, se pronunció de esta manera, tras la reunión del Comité Permanente Nacional de CC, respecto a la propuesta en relación con el sistema electoral canario, que supone entre otros cambios, un aumento en diez en el número de diputados, uno de ellos para compensar el incremento de población en Fuerteventura.

Guadalupe González Taño ha criticado que esta propuesta de reforma electoral no es "socialmente aceptable" porque aumenta en diez los escaños del Parlamento y, además, ha denunciado que no es transparente porque no explica el resultado que produce y los ciudadanos antes de votar no saben el numero de escaños atribuidos a cada isla.

Además, ha alertado de que no cuenta de forma real con los votos de los habitantes de las islas no capitalinas, motivos por los que ha adelantado que CC votará en contra de esta propuesta en la ponencia parlamentaria que debate esa reforma.

"Nos mantenemos en el principio de que cualquier sistema electoral que se quiera establecer en Canarias tiene que atender al equilibrio y solidaridad entre islas", ha manifestado la secretaria de Organización de CC, quien ha destacado que la reforma electoral debe de tener en cuenta que Canarias es un archipiélago desigualmente poblado.

Ha avisado de que esta propuesta no reparte los escaños en función de la población sino que "depende de unas cuestiones matemáticas" que no pueden conocer los ciudadanos hasta que no se tengan los resultados de las elecciones.

Esto produciría que en cada elección, según el resultado, hubiera un enfrentamiento entre las dos islas grandes, ha señalado González Taño, quien ha recordado que su partido defiende que se rebajen los topes electorales.

No obstante, ha afirmado que CC nunca ha dicho que el sistema electoral actual sea malo, por lo que son "otros" los que deben de plantear una alternativa mejor.

En su opinión, las fórmulas que se propongan tiene que ser entendidas por los ciudadanos y puedan ser valoradas antes de éstos vayan a votar.

Respecto al número de diputados en el Parlamento, ha dicho que CC no se ha planteado en cuántos podría aumentarse, si bien ha añadido que diez más son inaceptables socialmente.

Sin embargo, ha aseverado que no se niegan a una subida del número de diputados si fuera necesarios, aunque no ha precisado en cuántos.

Sobre la posibilidad de que la reforma electoral se lleve a cabo al Congreso, ha manifestado que CC espera que se llegue antes a un acuerdo en Canarias, aunque su partido votará en contra "mientras no haya algo mejor" de lo que ya hay.