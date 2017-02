La ficha del hotel confirma que Soria solo pagó por los extras de su suite presidencial en Punta Cana

“Pagos Extras: 14.341,80 pesos dominicanos”. Ese es el único rastro que la empresa hotelera NH Aguamarina Dominicana tiene de los pagos que el ex ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, efectuó por sus vacaciones de agosto pasado en el hotel Breathless Punta Cana Resort & Spa. Unos 280 euros al cambio como todo desembolso por cuatro días ( la empresa hotelera y el ex ministro aseguran que solo fueron dos) ocupando la suite presidencial del establecimiento de lujo durante los primeros días de agosto de 2015. No hay constancia de factura alguna, pese a reconocer la cadena hotelera que la práctica habitual es entregarla al cliente una vez hace el pago de su estancia.

En un certificado aportado al Juzgado de Primera Instancia número 99 de Madrid, NH Aguamarina Dominicana confirma que Soria no pagó el hospedaje en la suite presidencial 2400, cuyo precio oscila, en función de las temporadas turísticas, entre 1.300 y 1.500 euros por noche. En la ficha que remite NH al juzgado se puede leer claramente, junto a la leyenda “RENHAA 2400”, la cantidad de 0,00 pesos dominicanos en dos inscripciones consecutivas, correspondientes a las dos noches de estancia del ilustre invitado y al número de la suite empleada.

Más adelante se hace constar en esa ficha el ítem UPSELL, a cuyo margen se anota la cantidad de 14.341,80 pesos dominicanos, el importe pagado por Soria mediante su tarjeta de crédito. El término “upsell” se corresponde con la práctica comercial consistente en la potenciación de ventas complementarias a la actividad principal del negocio, en el caso de un hotel, a lo que se conoce como extras no estrictamente hoteleros.

Este certificado de NH Aguamarina Dominicana ha sido emitido por la compañía a requerimiento del Juzgado de Primera Instancia número 99 de Madrid, donde este viernes tendrá lugar la vista oral por la demanda civil de protección del honor que interpuso José Manuel Soria contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y el de Canarias Ahora, Carlos Sosa, autor de la información en la que se relataban las vacaciones del ex ministro Soria y su esposa en ese hotel como invitados de su propietario, el empresario lanzaroteño Enrique Martinón, presidente del Grupo Martinón.

El certificado aparece firmado por el director ejecutivo de NH para Centroamérica y el Caribe, Gonzalo Alcaraz, quien en el mismo documento dice ser la persona que hizo la reserva para Soria en el hotel Breathless Punta Cana. Lo explica así: “En julio de 2015 se contactó telefónicamente con don Gonzalo Alcaraz, responsable de operaciones en el Caribe, para que realizara una reserva a nombre del señor Soria y se procedió a dicha instrucción al director del hotel”.

Alcaraz no explica qué persona, se supone que de rango superior, le transmitió esa “instrucción” tan concreta. Pero queda claro que el entonces ministro de Industria no tramitó su reserva por ninguno de los conductos habituales de cualquier cliente del hotel: web, agencia de viajes o reserva telefónica al hotel.

El ministro de Industria sólo presenta un resguardo de pago con su Visa por 14.000 pesos dominicanos (283 euros). Canarias Ahora

Desde junio de 2015 NH Aguamarina Dominicana se hizo cargo de la gestión y distribución de los hoteles del Grupo Martinón en la República Dominicana en un acuerdo a tres bandas que también incluyó a la americana AM Resorts, con sede en Filadelfia, que se encarga de la comercialización de las 2.500 camas que el grupo lanzaroteño tiene en el país.

Además de varios hoteles en el Caribe, el Grupo Martinón es propietario del hotel Volcán de Lanzarote, donde Soria también pasó vacaciones los cuatro veranos durante los que fue ministro de Turismo de España. El Volcán es uno de los diecisiete hoteles lanzaroteños declarados ilegales por la justicia que están a la espera de decisiones políticas para poder evitar su derribo.