Rubén Palomeque: "El ambiente que viví en Mesa y López me pareció increíble"

El atleta olímpico barcelonés afincando en Gran Canaria -de donde es natural su novia-, Rubén Palomeque, vencedor de la V Hospitales San Roque LPA Night Run con un nuevo récord en los 21 kilómetros, asegura a Efe que "el ambiente que viví en la calle Mesa y López fue increíble".



Palomeque, que pertenece al club isleño 3COM Squad, estableció un registro de 01:07:30 y se impuso en la prueba por tercer año consecutivo y cuarto alterno, ya que únicamente no participó en la segunda edición.



"Este año me enfrenté a un atleta marroquí (Mohamed Boucetta) que en media maratón tiene mejor marca que yo, pero me encuentro muy bien y con ganas, y cuando llegué al kilómetro 9,5 vi que él se quedaba descolgado", indica.



El corredor catalán, que ya ganó en 2016 bajo la lluvia, lo hizo esta vez en una jornada con alta temperatura.



"Hizo muchísima humedad y eso lo pagaron muchos corredores, y el año pasado la temperatura era bastante mejor por la lluvia, aunque en Las Canteras era imposible correr (por los resbalones). Si mezclamos la temperatura del año pasado con la del sábado sería perfecto", reconoce.



Rubén asegura que este sábado se sorprendió del buen ambiente en Mesa y López.



"Me pareció increíble comprobar cómo apoyaba, gritaba y aplaudía la gente. En ese punto daban ganas de correr -se ríe-; luego en Santa Catalina, la calle Sagasta y la entrada a Las Canteras, y la posterior vuelta a Mesa y López estuvo muy bien", recuerda.



Por el contrario, lamentó la incomodidad de correr cerca de las motos que acompañan a los atletas, básicamente en la zona de Las Canteras.



"Eso es típico en las carreras, porque las motos se frenan, y además el recorrido por Las Canteras es estrecho, y entiendo que es complicado pasar por allí", manifiesta.



Palomeque no encuentra rivales en las distintas carreras y distancias en las que toma parte en la isla, donde asegura que "el nivel está subiendo poco a poco".



"Cada vez hay mayor competencia y eso es de agradecer. Tengo amistad con la mayoría de los competidores, sobre todo con Saúl Castro, que también es compañero de equipo, y me alegré de que ganase en los 10 kilómetros por quinto año consecutivo. En mi caso, siempre voy a disfrutar y a ganar, por mi gen competitivo", señala.



El atleta, de 37 años, dice que estará en activo "hasta que mi cuerpo diga basta", y aunque su prueba favorita será siempre la de 3.000 obstáculos -en la que fue campeón de España y atleta olímpico-, ahora está centrado en correr en ruta.



"Mientras haya ilusión, la edad es un número. Llevo un año y medio disfrutando del atletismo tras dejar atrás varias lesiones, y si la mente, que es lo importante, aguanta, el tiempo dirá hasta cuándo estaré corriendo, aunque creo que me quedan tres o cuatro añitos, y luego me gustaría seguir ligado al atletismo como entrenador", revela.



Residente en Tamaraceite, Palomeque no descansa ni en domingo, ya que hoy mismo corría 10 kilómetros, de cara a sus próximos compromisos en Telde (7 kilómetros) y Vecindario (media maratón).



Por otro lado, el corredor no eludió referirse al conflicto catalán.



"Yo me siento orgulloso de ser catalán y español, y me apena lo que está pasando. No me gusta la política e intento no mezclarla con el deporte, pero este tema es de actualidad y tampoco debo evitarlo. Tanto Cataluña como España estamos haciendo el ridículo", comenta.