Barcelona rebaja sus expectativas de albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento a unas horas de la elección

Los países que integran la Unión Europea votarán esta tarde qué ciudad acogerá la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés). Diversos cargos del Ayuntamiento de Barcelona se dirigen a Bruselas para conocer en primera persona si la capital catalana será la escogida para sustituir a Londres a partir de 2010, tras la decisión del Reino Unido de abandonar la UE. Aunque, Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno coinciden en afirmar que Barcelona es la mejor preparada técnicamente, en las últimas horas han reconocido sus dudas sobre el impacto que la situación política puede tener en la decisión final.

Desde primera hora, los responsables políticos han querido hacer un último esfuerzo por la candidatura barcelonesa. Así, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recordado sus fortalezas: "Hoy en Bruselas la UE escogerá la siguiente ciudad anfitriona de la EMA; el personal de la Agencia votó su candidata preferida meses atrás: Barcelona #BCN4EMA".

Today in Brussels the EU will choose the next EMA host city; the agency's staff voted their top candidate months ago: Barcelona #BCN4EMA pic.twitter.com/nGWmCizfKL