Uno de los interrogados por replicar la web del 1-O: "Considero que me han querido callar"

Cuando Elliot Morales llegó el viernes a casa de sus padres, donde está empadronado, se encontró con que acababan de pasar por allí dos agentes de la Policía Nacional para citarle a declarar este lunes a la comisaría de la Verneda, en Barcelona. Este informático de 25 años, que vive en la localidad de Calaf, había copiado dos días antes el código de la web del referéndum del 1-O, aunque no llegó a subirlo a ninguna nueva dirección, como sí hicieron otros de los 15 interrogados por motivos similares.

La Policía ha citado a Morales "por presunto delito de desobediencia", sin que su caso esté bajo investigación judicial, como sí está el de un hacker investigado por una jueza de Paterna (València). Sus defensas, coordinadas por el colectivo de abogados Drets, argumentan que no se puede imputar este delito a personas que no han recibido un requerimiento explícito de impedir el referéndum por parte del Constitucional, como sí ha ocurrido con los miembros del Govern o los Mossos d’Esquadra.

Según consta en la citación, la Policía quería interrogar a Morales basándose en la orden de la Fiscalía que obliga a los cuerpos policiales a requisar urnas, sobres "y cualquier otro elemento informático y material de difusión, promoción o ejecución del referéndum". Sus defensas, coordinadas por el colectivo de abogados Drets, argumentan que no se puede imputar este delito a personas que no han recibido un requerimiento explícito de impedir el referéndum por parte del Constitucional, como sí ha ocurrido con los miembros del Govern o los Mossos d’Esquadra.

¿Cuándo y cómo le llegó la citación para declarar en comisaría?

El viernes fueron dos policías, muy amables, a casa de mis padres, y les dieron la citación para este lunes. En el documento no se explicaba nada, solo que el objeto de la citación era "ser oído en declaración" por un presunto delito de desobediencia. No decía si era en calidad de testigo o de investigado, aunque una vez allí sí me han dicho que estaba investigado.

Se ha negado a declarar, como la mayoría de citados.

Exactamente. No sé si se han negado todos, pero yo no he querido.

¿Qué web replicó usted?

Ninguna. Esto es lo más divertido.

¿Qué hizo entonces?

Hice un espejo del código en mi cuenta personal de Github. Me explico. Hubo una persona que se descargó la web referendum.cat y la subió a este repositorio, donde se comparte el código de webs de toda índole. Sin ser pública, la web ya estaba allí, con sus archivos, y lo que yo hice fue replicar aquel código en mi cuenta pero sin llegar a publicarla en ningún sitio. La dupliqué, pero no creé ninguna URL.

¿Y qué le parece que le hayan citado por este motivo?

Es surrealista, es una tontería tan grande que no me lo creo. Sólo por apretar un botón, algo que puede hacer cualquiera. Creo que es un ataque a la libertad de expresión, realmente considero que me han querido callar.

Se habrá encontrado en comisaría con otros citados a declarar. ¿Han charlado? ¿Están preocupados por lo que les pueda pasar?

Estamos bastante tranquilos. Nuestros abogados nos han dicho que no se nos puede imputar un delito de desobediencia porque nadie nos ha venido a decir personalmente que no podemos hacer lo que hemos hecho. Si no hay una orden directa, nadie nos puede decir que la hayamos desobedecido.

¿Te esperabas acabar en comisaría menos de una semana después de replicar el código?

Para nada... La citación la cogieron mis padres. Cuando llegué, mi cara era de incredulidad... Es surrealista.

¿Por qué lo hizo? ¿Qué le motivó?

Porque no hay que cerrar webs por cuestiones políticas. Yo con lo del referéndum estoy indeciso a la hora de decidir qué votar, pero lo que quiero es ir a votar. Defiendo el derecho a opinar, a ser escuchado. No sé exactamente por qué hice la copia, supongo que porque están intentando callar el derecho a opinar de los catalanes.