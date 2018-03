La CUP decidirá este sábado si apoya la investidura de Jordi Sànchez

Con una mayoría tan ajustada y a falta de los dos votos de los diputados en Bruselas, los cuatro diputados de la CUP tienen en su mano la llave de la investidura. La formación reunirá este sábado a sus máximos órganos políticos para decidir si apoyan a Jordi Sànchez como candidato a la investidura, a quien Carles Puigdemont propuso este jueves después de anunciar la retirada de su candidatura.

En una rueda de prensa ofrecida por la diputada Natàlia Sànchez la formación ha explicado que la decisión que tomen sobre la candidatura del expresidente de la ANC será "definitiva", pero que si la postura mayoritaria es investirlo deberán seguir negociando el programa de gobierno con los partidos independentistas. "Priorizamos el programa, queremos que sea una propuesta republicana con toda una serie de cuestiones que aumenten las soberanías, como lo eran en la negociación de contenidos que hicimos antes del 30 de enero", ha explicado.

Sobre la mesa del Consell Polític y del Grup d'Acció Parlamentària, máximos ámbitos de decisión de la CUP, estará mañana el nombre de Sànchez sin haber acabado de cerrar las negociaciones programáticas. No habrá más nombres, ni el de Oriol Junqueras ni el de ningún otro diputado, han explicado los anticapitalistas, ya que los partidos no se les han hecho llegar ninguna otra candidatura de forma oficial. Horas antes el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, había deslizado la opción de investir a Junqueras.

"Si por parte de ERC hay una propuesta diferente, pedimos que nos la trasladen de forma oficial", ha explicado Natàlia Sànchez, después de asegurar que la propuesta de la investidura de Sànchez les llegó desde la mesa trilateral en la que estaban ellos, JxCat y también ERC.

Sobre la candidatura de Sànchez, la diputada ha preferido no dar pistas sobre la decisión que pueda tomar este sábado la formación, pero sí ha dejado claro que ellos no tienen preferencia, a priori, sobre si el candidato debe ser de JxCat o de ERC. Con todo, en los últimos días diferentes sectores de la CUP han puesto de manifiesto la incomodidad que les genera el nombre del expresidente de la ANC, a quienes muchos anticapitalistas sitúan en la órbita de Artur Mas. Tras la decisión de la CUP de no investir a Mas en enero de 2016, Sànchez como presidente de la ANC pidió perdón públicamente por haber pedido el voto para ambas listas independentistas.