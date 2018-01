ERC rechaza repetir elecciones si Puigdemont no puede ser investido

El candidato de ERC a la investidura es Carles Puigdemont. El portavoz adjunto republicano, Roger Torrent, ha querido dejarlo claro este lunes tras el consejo nacional del partido para cerrar en banda cualquier especulación. Ahora bien, ERC también cree que esta legislatura debe ser "productiva", por lo que ha evitado hacer suyo el esquema de "Puigdemont o elecciones" que JxCat ha afianzado.

Al contrario a lo expresado por sus socios independentistas, que consideran que si Puigdemont no puede ser investido o incluso si su investidura es suspendida por el Constitucional es preferible volver a las urnas, ERC es partidaria de no desaprovechar esta legislatura y usarla para "desplegar la república catalana". "Estamos convencidos de que esta es una oportunidad para hacer efectivo el mandato que los catalanes han expresado una y otra vez en las urnas", ha zanjado Torrent.

Pese a esta muestra de intenciones, el portavoz ha preferido no especular sobre los escenarios que se abrirían si la investidura de Puigdemont fallase. Consideran además que no les corresponde a ellos como formación tener una posición sobre si el reglamento del Parlament permite la investidura "telemática", pues será una decisión que deba tomar la Mesa con ayuda de la interpretación del reglamento de los letrados.

Por eso, según ha afirmado Torrent, su partido está centrado en la formación de la Mesa del Parlament, que tendrá lugar el próximo día 17 en la sesión de constitución de la nueva Cámara. "Esta será una semana de trabajo intenso, de conversaciones con todos los partidos", ha dicho, con el objetivo de poder afianzar una mayoría suficiente para tener una mesa "favorable a la república y contraria al 155".

Para asegurar esta mayoría uno de los aspectos que parecen necesarios es que los cuatro diputados que se encuentran en Bélgica junto a Puigdemont, dos de ERC y dos de JxCat, renuncien a su acta para que sus sustitutos puedan votar el próximo 17 de enero. ERC asegura que se mantiene en continuo contacto con los exconsellers Meritxell Serret y Toni Comín, de quienes Torrent ha afirmado que está seguro de que tomarán "la mejor decisión personal para favorecer el bien colectivo".

En la formación de la Mesa será también crucial la decisión de otra de las diputadas republicanas, Carme Forcadell. En su caso debe decidir si está dispuesta a repetir en la presidencia del Parlament ya que, de ser así, ella sería la candidata de ERC. Sin embargo no está tan claro que esa sea su voluntad. Sobre esta cuestión Torrent ha asegurado que Forcadell aún no se ha pronunciado aún porque "nadie se lo ha reclamado". Según el portavoz, antes de empezar a hablar de los nombres de la Mesa deben asegurar una mayoría para componerla que, por el momento, no tienen.