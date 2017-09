Iceta asegura que Colau le ha dado su palabra de que no se saltará la ley el 1-O

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que la alcaldesa de Barcelona Ada Colau le ha comunicado que el Ayuntamiento "no se saltarà la ley" el próximo 1 de octubre, fecha prevista para la celebración del referéndum de independencia. Iceta dice que "no duda" de la palabra de Colau porque "entre otras cosas, un alcalde lo que quiere es seguir siendo alcalde" y que "si dudáramos, no podríamos gobernar juntos".

El PSC, que comparte el gobierno con Barcelona en Comú, ha mantenido conversaciones con Ada Colau que, según Iceta, le ha asegurado que el Ayuntamiento de Barcelona no se saltará la ley con la celebración del 1-O. Iceta ha evitado anticipar si el PSC abandonaría el gobierno de la ciudad si Colau implicara al ayuntamiento en la celebración del referéndum o cediera espacios municipales para la votación.

El pasado mes de junio el pleno del Ayuntamiento de Barcelona rechazó una proposición del PP para que el Ayuntamiento de Barcelona se negara a "prestar medios y personal" para el 1-O. En aquella votación, el PSC votó a junto a Ciutadans en favor de la moción de los populares, mientras que BComú se sumó a los independentistas.

"Ningún ayuntamiento del PSC se saltará la ley"

Así mismo, el primer secretario del PSC ha afirmado con rotundidad que "ningún electo socialista ni ningún ayuntamiento del PSC se saltará la ley" el 1-O. Iceta ha rehusado aclarar si el partido sancionará a cualquier concejal o alcalde socialista si cediera espacios municipales para el referéndum. Únicamente ha dicho que "si fuera sancionado por la justicia, lo sustituiremos".

El líder socialista opina que "estamos ante un fracaso anunciado" en el referéndum del 1 de octubre, porque "el referéndum al que se comprometieron no se producirá y no habrá referéndum efectivo, con garantías y vinculante". Tras esto, Iceta ha asegurado que si una vez se convoque el referéndum "el Tribunal Constitucional lo declara ilegal y alguien se empeña en celebrarlo igualmente, es obvio que puede incurrir en responsabilidades y tendrá un problema", ha apuntado al respecto.

"En un país democrático hay leyes y quienes se las saltan corren riesgo de que la justicia los persiga penalmente", ha asegurado el primer secretario de los socialistas catalanes.