Puigdemont cree que el TC rechaza el "fraude de ley que pretendía Moncloa" pese al veto a su investidura a distancia

La inaudita decisión del Tribunal Constitucional (TC) de este sábado sobre la investidura de Carles Puigdemont ha empezado a suscitar reacciones entre los partidos independentistas. El expresident ha obviado que el Alto Tribunal no le ha permitido ser investido si no vuelve a España y logra el permiso del juez y ha considerado que el TC "ha rechazado el fraude de ley que pretendía la Moncloa".

"Más de uno tendría que pensar en rectificar y hacer política de una vez. Y si no es capaz, que se vaya y deje paso", ha indicado Puigdemont en Twitter.

Fins i tot el TC ha rebutjat el frau de llei que pretenia la Moncloa. Més d'un hauria de pensar a rectificar i fer política d'una vegada. I si no n'és capaç, de plegar i deixar pas. — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 27 de gener de 2018

El diputado de JxCat y miembro de la Mesa del Parlament, Josep Costa, ha censurado al TC. "Que al final salgan con eso para salvar la cara al Gobierno central sólo demuestra la politización y la falta de independencia del TC", ha afirmado.

Que el recurs no té cap fonament és evident perquè tenia en contra el Consell d’Estat, els lletrats i el magistrat ponent. Que al final surtin amb això per salvar la cara al govern central només demostra la politització i manca d’independència del TC. — Josep Costa (@josepcosta) 27 de gener de 2018

Tras horas de intensa negociación, el TC ha decidido permitir la investidura de Puigdemont siempre que sea presencial y no se ha pronunciado sobre la petición de suspensión de su designación como candidato y del pleno del próximo martes que había recibido del Gobierno. El tribunal ha dictado una medida cautelar que limita la posibilidad de investir a Puigdemont a que aparezca físicamente en el pleno y que lo haga con autorización judicial.

Costa ha considerado "evidente" que el recurso del Gobierno no tenía "ningún fundamento" porque no logró el aval del Consejo de Estado ni de los letrados del TC ni del ponente sobre su admisión a trámite, Juan Antonio Xiol Ríos. Costa ha sido advertido este sábado por el TC de que se expone a una querella de la Fiscalía si lo desobedece y avala la investidura no presencial de Puigdemont.

Por su lado, la CUP ha advertido de que sólo participarán en el pleno de investidura si Puigdemont es el candidato. "La CUP no estará presente en ningún pleno que se quiera celebrar a medida para el Tribunal Constitucional. Si no es un pleno donde Puigdemont sea candidato, la CUP no participará", ha afirmado el diputado cupaire Carles Riera.