Millo replica al "crispado" Puigdemont que los catalanes no le han votado y le recomienda "modestia"

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha replicado este martes al expresidente catalán, Carles Puigdemont, al que nunca había visto "tan exaltado y crispado", que el 21D tiene la oportunidad de ser candidato a la Presidencia ya que en las últimas elecciones los catalanes no le votaron a él personalmente, y le ha recomendado "modestia, calma y tranquilidad".

Lo ha hecho a través de un mensaje de Whatsapp a Puigdemont después de que éste le haya criticado así este mismo martes en los micrófonos de Catalunya Ràdio: "Representa a un partido que es una auténtica minoría en Catalunya y se cree con derecho a hablar de nuestras instituciones".

"Pero ¿quién se ha creído que es este señor? Este señor, cuando se presenta a las elecciones, las pierde clamorosamente. ¿Con qué autoridad este señor osa hablar en nombre de las instituciones catalanas? No la tiene", ha añadido Puigdemont.

Millo (PP) le ha recordado que los catalanes no le han votado nunca como candidato a presidente --iba en las listas de JxSí pero no era el 'número uno'--, mientras que el popular sí: "Fui cabeza de lista por Girona y tú no los has sido nunca. Los catalanes y catalanas no te han votado nunca a ti como candidato a Presidente".

Pero señala que el 21D sí tiene una oportunidad para ser el 'número uno' y poder liderar una candidatura: "Y entonces podrás decir que te ha votado alguien".

"EXALTADO Y CRISPADO"

Además, Enric Millo le dice que nunca le había visto "tan exaltado y crispado" y le reprocha inventarse acusaciones contra él.

"La situación requiere serenidad y tú aportas lo contrario con estas declaraciones", y apunta que él jamás habla en nombre de las instituciones catalanas, sino en nombre del Gobierno central porque es el delegado.

"A mi partido lo votan más catalanes y catalanas que a tus socios de la CUP que hablan en nombre de la Generalitat y te marcan el camino", defiende, y recuerda en su mensaje que Puigdemont le conoce y sabe quién es.

Además, señala la necesidad de que sea sensato si todavía quiere a Catalunya: "Es eso lo que nos permitirá recuperar la normalidad y la estabilidad a todos los catalanes".