Puigdemont responde a la amenaza de Rajoy: “No subestimen la fuerza del pueblo de Catalunya”

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertido en la recepción dada a los alcaldes llamados a declarar por su apoyo al 1-O “que no subestimen la fuerza del pueblo de Catalunya”. Lo hace como respuesta a las advertencias del presidente español, Mariano Rajoy, que en Barcelona dijo el día antes: “Que no nos obliguen a hacer lo que no queremos hacer”.

Puigdemont ha mostrado así su apoyo a los alcaldes investigados por la Fiscalía por apoyar el referéndum del 1 de octubre, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, en un acto celebrado en la galería gótica del Palau de la Generalitat. En un ambiente enfervorizado, los alcaldes y el público que llenaban la plaça de Sant Jaume han repetido los lemas “votarem” y “Independencia” durante varios momentos del acto.

Los alcaldes y alcaldesas favorables a la consulta reunidos con el Govern en el Palau de la Generalitat EFE

El presidente de la Generalitat ha señalado en su discurso que en el panorama político español hay personas, como Rajoy, que "nos amenazan", y otros que "miran de lado" -el proceso soberanista- o "siguen negando lo evidente", en alusión velada al PSOE sin citarlo explícitamente.

En este punto, el presidente de la Generalitat ha lanzado una advertencia: "Que no subestimen la fuerza del pueblo de Catalunya, que ha tomado la decisión de decidir" su futuro político.

Así, Puigdemont ha recalcado que el 1 de octubre los catalanes votarán en el referéndum, "no solo porque tenemos derecho y porque es legal", ha dicho, "sino porque escuchamos al pueblo de Cataluña que quiere votar. ¡Y tanto que votaremos!"·

Colau contra las intimidaciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado en el acto de recibimiento de sus colegas del mundo municipal, que el Estado persigue e intimida a los regidores que apoyan el referéndum y ha dicho que "esto no va de independencia 'sí' o 'no'" sino de "derechos y libertades" que defenderán como "un solo pueblo" por encima de "diferencias".

La alcaldesa de la ciudad más poblada de Catalunya ha señalado que esta es "una situación inaudita en democracia", con alcaldes "intimidados" y "perseguidos" por expresar un apoyo al 1 de octubre, con una Fiscalía que "ordena arrancar carteles" y que "persigue imprentas" y con un Estado "incapaz" de dialogar.

"Esto no va de independencia 'sí' o 'no', esto va de nuestros derechos y de nuestras libertades" que defenderemos como un "solo pueblo" por encima de "nuestras diferencias", ha subrayado Colau. Con su presencia en la primera parte del acto y su referencia a aspectos vinculados solo a los derechos humanos, que considera vulnerados Colau mantiene una cierta equidistancia entre el movimento autodetermista y la posición del ejecutivo español.

En el acto han intervenido también el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, los representantes de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y de la Associació de Municipis de Catalunya, que han recibido querellas por su posición favorable al referendum.

También han hablado alcaldes y alcaldesas de las diferents fuerzas políticas favorables a la votación, des de Montse Venturós de la CUP, pasando por el alcalde del municipio de Llívia, en Girona, o el alcalde de Sant Joan de les Abadeses, que ha vinculado su apoyo a sus convicciones socialistas.