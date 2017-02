Un empresario implica por primera vez a Artur Mas en el caso del 3%

Un empresario, actualmente testigo protegido, ha implicado por primera vez a Artur Mas en el caso del 3%, una trama de supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas. El testigo ha declarado ante los jueces y fiscales que llevan el caso que se entrevistó con Artur Mas antes que éste fuese presidente de la Generalitat. Dijo también que Mas le derivó a quien entonces era considerado su mano derecha, Germà Gordó, para que hiciese donaciones, cosa que el empresario interpretó que era a cambio de acceder a obras públicas.

Fuentes judiciales ha confirmado a TV3 la declaración del citado empresario ante los fiscales y jueces encargados del caso. Lo hizo manteniendo su identidad en secreto. En este sentido, las fuentes citadas lamentan que la declaración se haya filtrado.

De lo que ha transcendido, el donante se habría reunido con Artur Mas antes de que éste asumiese la presidencia de la Generalitat, cosa que sitúa el encuentro en fechas anteriores a 2010. La reunión se habría realizado en el despacho de Mas en la sede de CDC. Al encuentro habría asistido también Germà Gordó, consejero de Justicia en aquel tiempo y considerado mano derecha de Mas y también gerente de CDC. En la declaración, el empresario habría afirmado que el contexto de la conversación era de donaciones a cambio de adjudicación de obra pública. El testigo afirmó que Mas le habría dicho que del tema hablase con Gordó.

El contratista habría confesado sentirse extorsionado por Godó, que le habría recriminado que no hacía suficientes aportaciones.

Mas evita responder directamente

Justo unas horas después de conocerse la existencia del testigo, Mas participaba en un acto del PDeCAT en el centro Tradicionàrius del barrio barcelonés de Gràcia frente a miembros del grupo municipal en el Ayuntamiento.

El ex presidente de la Generalitat, que conocía las informaciones que le vinculaban al caso del 3%, no ha querido hablar directamente del asunto. Ha dado una respuesta elíptica afirmando que el PDeCAT se ha convertido en incómodo porqué sin dicho partido no habrá estado catalán. Refiriéndose a los afiliados y nuevos dirigentes de la formación política, les ha instado a no dar motivos al Estado para que emprenda acciones contra ellos: "No les deis ninguna excusa porque cualquiera que les deis la convertirán en una prueba, y la prueba en un delito".