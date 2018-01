Un humorista imputado por un chiste sobre la Policía y el 1-O alega ante la jueza que lo dijo como personaje de ficción

¿Puede un actor responder penalmente por un personaje de ficción? Esta pregunta se ha dirimido este lunes en el juzgado de instrucción 9 de Barcelona, donde ha declarado como imputado por un presunto delito de injurias el humorista Eduard Biosca por un chiste sobre el operativo policial del 1-O que pronunció el 'senyor Bohigues', el personaje que interpreta en la emisora RAC-1.

Fuentes judiciales han informado que la declaración de Biosca se ha basado en contextualizar quién es el 'senyor Bohigues', el camarero bocachancla que el humorista interpreta en el programa Versió RAC-1. El actor ha resaltado que su opinión no coincide con la del personaje, por lo que la causa penal debe, a su juicio, archivarse.

Sindicatos policiales se querellaron contra Biosca a raíz de un chiste pronunciado por el 'senyor Bohigues'. El programa comentó las quejas de los agentes desplegados en Catalunya por el 1-O recogidas por el diario El País, entre las que destacaba la presencia de ratas en los barcos.

"En todos los barcos hay ratas", comentó el presentador del programa, a lo que el 'senyor Bohigues', terció, refiriéndose a los policías y los guardias civiles: "Las primeras 10.000 ratas las llevaron desde Madrid, las importantes y las gruesas". Tras las risas del público del programa, los propios presentadores pidieron "no reír" el chiste.

A la salida de los juzgados, Biosca ha explicado que, a preguntas de la jueza, ha respondido que la presunta expresión injuriosa no la había pronunciado él, sino su personaje. Asimismo, ha indicado que su opinión personal como Eduard Biosca la expresa en las redes sociales pero no en los programas y obras de teatro donde interpreta a personajes de ficción, y que en cualquier caso no son injurias.

La pena a la que se expone Biosca si termina procesado es como máximo una multa por injuriar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El letrado del actor, Sergi Blázquez, ha confiado en que una vez Biosca ha comparecido ante la jueza la causa se termine archivando.