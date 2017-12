La victoria independentista copa las portadas de la prensa europea

La victoria de las formaciones independentistas catalanas, JuntsXCAT y ERC llena las portadas de la prensa europea. El influyente Frankfurter Allgemeine Zeitung (el periódico de referencia del conservadurismo en Alemania) abre su edición digital a toda página con la foto del triunfador de este jueves, el expresident Carles Puigdemont y el titular: "Los separatistas ante la victoria en las elecciones catalanas'.

Portada del Suddeutsche Zeitung

También en Alemania, el socialdemócrata Süddeutsche Zeitung recoge en su portada una gran foto de Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos, la formación más votada en estos comicios. En el titular, destaca el SZ la alta participación registrada.

Portada de la BBC

En Reino Unido, la web de la BBC, la corporación pública de radiodifusión, muestra a un votante con barretina y titula: "Los separatistas, a la cabeza en las elecciones catalanas".

Portada de The Guardian

El también británico The Guardian afirma que "los partidos secesionistas se dirigen a la mayoría con más del 80% de votos contados"

Portada de Le Monde

En Francia, Le Monde, diario de referencia del centro-izquierda, afirma las elecciones en Catalunya se dirigen hacia una mayoría para los partidos independentistas.

Portada de Le Figaro

Por su parte, el conservador Le Figaro titula de manera similar: "Los independentistas hacia la mayoría absoluta".

Portada de La Repubblica

En Italia, La Repubblica señala que los independentistas han logrado la mayoría, "pero Ciudadanos es el primer partido"

Portada de The New York Times

En Estados Unidos, sin embargo, las principales cabeceras no se habían hecho eco, a última hora de este jueves, de las elecciones. Sólo The New York Times publicaba en portada una información previa sobre los comicios. Ni The Washington Post y Los Ángeles Times han dedicado espacio en sus portadas a las autonómicas catalanas.