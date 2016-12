Els 'regals' que l'oposició deixa a Colau a l'últim ple (més enllà de la qüestió de confiança)

A ningú no se li escapa que el Nadal és temps de generositat. Per aquest motiu, els grups de l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona han volgut mostrar aquest divendres la seva deferència cap al govern de la ciutat i li han fet a Colau els seus propis regals. Aquest divendres l'oposició ha llençat una sèrie de mesures que han resultat dards enverinats, ja que afecten algunes de les polítiques més controvertides pel govern de Barcelona: mobilitat, habitatge o municipalitzacions.

Els diferents partits del ple han obert alguns melons, després de tombar els pressupostos del govern i activar la qüestió de confiança a l'alcaldessa, que marcaran les polítiques municipals de les acaballes d'aquest 2016, però també –algunes d'elles– de l'inici del 2017: la gestió de les superilles, l'adquisició de la Monumental o la internalització dels treballadors de BTV, entre altres.

Si bé després del ple d'aquest divendres i de les gestions dels últims dies del govern de Colau, algunes qüestions han quedat resoltes: el cas del delfinari del Zoo de Barcelona, que quedarà suprimit, o la suspensió temporal de l’ampliació del centre comercial de Diagonal Mar, per exemple.

En canvi, d'altres implicaran nous acords en els pròxims dies. Les superilles seran un dels principals esculls del govern format per BComú i PSC. L'anunci a principis d'aquesta setmana de CiU i ERC de buscar nous aliats per una proposta alternativa al model de superilles de Colau s'ha refrendat a l'últim ple de l'any, on el debat ha estat aïrat.

Les superilles, per consens

Si bé CiU ha manifestat la manca d'avenços en les converses amb l'oposició, la majoria de grups han manifestat el seu descontentament amb la prova pilot de superilles al Poblenou. "Hi ha bones intencions però una estratègia equivocada", ha dit Koldo Blanco, regidor de Ciutadans, exemplificant la postura dels grups del ple.

La tinenta d'Ecologia i Urbanisme, Janet Sanz, ja s'havia mostrat partidària a esmenar la manca de comunicació i participació d'aquesta prova pilot de cara a les noves superilles de la ciutat, i ha encoratjat l'oposició a ser partícips dels canvis necessaris per a l'aplicació de les superilles. De fet, la proposta de CiU per a reclamar consens polític en la definició de les superilles –i que els usos es defineixin amb processos de participació– ha estat recolzada pel ple, amb el vot favorable, fins i tot, de BComú. D'ara endavant, per operar en matèria de superilles la taula de negociació amb els partits haurà d'arribar a acords.

També en matèria de mobilitat, el tramvia per la Diagonal aixeca suspicàcies entre els grups del ple. Tant CiU com el PP de Barcelona, ja havien demanat a l'alcaldessa que el procés de la Diagonal quedés aturat fins que no hi hagués més consens al ple. "El tram ha de ser una decisió estratègica de ciutat", ha criticat de nou el líder del PP, Alberto Fernández Díaz, aquest divendres. Finalment, la proposta del PP d'aturar les decisions sobre el tram fins que el ple no s'hi pronunciés ha estat descartada pel mateix ple.

D'altra banda, la petició que sí que ha estat refrendada aquest divendres ha estat la proposició –llençada al ple per BComú– amb contingut de declaració institucional per reclamar a l'estat espanyol més inversió en transport públic.

"Riscos" en la internalització de BTV

Pel que fa a les internalitzacions, el capítol dels treballadors de BTV (177, segons fonts municipals, volen ser absorbits per l'Ajuntament) també ha generat divisió al ple. Els regidors de CiU i Ciutadans s'han abstingut en la votació d'aquest punt de l'ordre del dia, ja que han manifestat que hi ha un “risc financer" en l'operació d'internalització d'aquests treballadors que podria posar, fins i tot, "en perill la continuïtat de la televisió pública local".

El regidor de la CUP, Josep Garganté, ha anat un pas més enllà i ha criticat que es deixi externalitzada una part de la plantilla. La CUP s'ha abstingut també d'aquesta proposta. A més, Garganté ha anunciat que el seu grup perseguirà aquesta qüestió i que demanarà la dimissió del director de BTV, Sergi Vicente, si la situació no s'esmena. Finalment, BComú, PSC i ERC han votat a favor de la revisió del contracte programa entre l'Ajuntament i Informació i Comunicació de Barcelona (ICB).

La compra de la Monumental, aturada

Per la seva banda, la proposta d'ERC sobre l'adquisició de la Monumental per part de la ciutat el 2017 i amb un procés participatiu obert per triar-ne els futurs usos (les curses de braus estan suspeses), ha aixecat els aplaudiments de part del ple; en especial CiU s'ha mostrat partidària d'aquesta compra. El toc d'atenció sobre aquesta possible compra l'ha fet Ciutadans, que ha dit que "la Monumental no està a la venda", contradient a ERC i posant en qüestió la quantia de l'operació. El PP ha qualificat la possible operació com un "atac a la propietat privada".

El grup socialista i també BComú, socis de govern, també s'ha mostrat contraris a la proposta d'ERC, per una qüestió de tempos: l'adquisició no figura a la partida pressupostària del 2017. Finalment, la proposta no ha prosperat.

Amb la vista posada en el lloguer

Tot i els diferents fronts oberts a Barcelona, un d'ells serà especialment cabdal pel govern de Colau: l'emergència habitacional que viu la ciutat, amb un incipient encariment del lloguer. Per aquest motiu, el grup de C's ha fet una proposició per qüestionar el model de política pública d’habitatge. Els taronges han demanat un parc d'habitatge de lloguer "assequible de com a mínim el 15%", ja que consideren que fins ara hi ha hagut un model "vell” a Barcelona en matèria d'habitatge, amb una promoció excessiva de l'habitatge de propietat. El regidor de Ciutadans, Koldo Blanco, ha destacat que hi ha ciutats europees amb 15 cops més habitatge de lloguer social que Barcelona.

Per la seva banda, el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, ha dit que el govern hi està treballant i que l’habitatge que l'Ajuntament crearà se centrarà precisament en el lloguer. La proposició de Ciutadans s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups i l’abstenció de la CUP.

Després d'un últim ple on per a Colau els regals de reis han arribat abans d'hora, ara s'obre un període d'un mes de tranquil·litat pel govern pel que fa als pressupostos; res sembla indicar que l'oposició aconseguirà una alternativa a l'alcaldia després de l'intent frustrat de CiU d'una moció fa unes setmanes, pel que en 30 dies els comptes s'aprovaran automàticament després que l'alcaldessa hagi optat per una qüestió de confiança. Tot i que la batalla per la resta de polítiques de ciutat (mobilitat, habitatge o municipalitzacions) s'enrareix, més si cap, després del debat d'aquest divendres.