L'oposició en bloc tomba els pressupostos i empeny Colau a la qüestió de confiança

Les previsions s'han acomplert: l'oposició en bloc ha tombat els pressupostos de Colau. La votació ha estat nominal i hi ha hagut 15 vots a favor i 26 en contra. CiU, ERC, CUP, Ciutadans i PP s'han mostrat contundents contra els números de Colau, però també contra el tarannà negociador del govern de Barcelona. Els grups de l'oposició han coincidit a l'hora de titllar l'aprovació dels pressupostos de poc democràtica pel fet que tirin endavant per una qüestió de confiança.

"No estic aquí per mantenir la cadira, estaria disposada a donar la veu a la ciutadania de fet, però la normativa preveu que, davant d'una situació de bloqueig, es produeixi una qüestió de confiança com a sortida", ha destacat l'alcaldessa, Ada Colau.

La qüestió de confiança, un mecanisme que ha estat utilitzat només una vegada, per Convergència amb els comptes de l'any 2014, permetrà a Colau fer-se amb els seus primers pressupostos – evitant així una pròrroga, com la de l'any passat– si l'oposició no aconsegueix un ampli consens. Els grups del plenari tenen ara un mes de termini per trobar un nou alcalde per a la ciutat i per presentar uns pressupostos alternatius. Si no és així, els números de Colau s'aprovaran de forma automàtica.

"Aquest és un debat polític, no pressupostari", ha criticat el tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, l'oposició pels seus posicionaments al ple d'aquest divendres, que ha estat especialment agre. "¿No hi han bases programàtiques per aprovar els comptes? Si que n'hi ha. Però aquest no és el motiu per rebutjar els pressupostos", ha dit l'alcaldessa de Barcelona, que ha insinuat que es tracta d'un debat de partits i no de mesures.

Si bé l'alcaldessa, Ada Colau, ha posat èmfasi durant tot el debat en la voluntat negociadora del govern, l'oposició, precisament, ha criticat el govern per la poca mà esquerre a l'hora de negociar. "Amb el PSC, amb la Generalitat, amb el govern de l'Estat... Hem arribat a acords, i volíem que fos així a nivell municipal", ha etzibat l'alcaldessa.

Colau s'ha mostrat especialment consternada per la posició dels dos partits d'esquerres del ple. "Què hem de fer nosaltres? Ens veiem obligats a votar negativament perquè el govern no ha fet els deures. Les noves condicions no s'han complert, però ni tan sols les anteriors", ha insistit el líder d'ERC, Alfred Bosch, que ha demanat també més inversió en habitatge. Bosch ha retret, contràriament al que ha explicat Colau, una vegada més, que el govern municipal no hagi connectat els pressupostos de la ciutat amb els de la Generalitat. Collboni ja havia respost a Esquerra que els pressupostos de Barcelona no serien una "moneda de canvi".

"No heu cedit, no heu negociat. Tornem a estar al maig del 2015", s'ha sumat la CUP a les crítiques de la resta de l'oposició, que també ha dit que les propostes de mínims de la CUP no s'han acomplert. La regidora dels anticapitalistes, Maria José Lecha, ha criticat que el govern no ha acceptat les seves al·legacions.

"Les prioritats no s'han invertit", ha dit Joaquím Forn, del grup de convergència per votar en contra dels pressupostos de Colau. "Senyor Collboni, això no va de blocs, això va de model de ciutat", ha respost la regidora de CiU, Sònia Recasens, al tinent d'alcalde del PSC.

Per acabar, el grup popular ha donat dues raons principals per posicionar-se en contra. La primera, que Gerardo Pisarello no ha explicat amb prou deteniment els pressupostos. En segon lloc, El líder del PP, Alberto Fernández Díaz, ha destacat que la qüestió de confiança no té fons democràtic. "Aquests són els pressupostos de la imposició", ha dit Fernández Díaz, que ha lamentat que Colau rebutgés les seves 85 al·legacions. Ciutadans ha tirat en cara al govern municipal, una vegada i un altra, tenir poques ganes de negociar i ha considerat els pressupostos –il·lustrant un pensament que tota la oposició ha mostrat al llarg del ple– com a "antidemocràtics" pel fet que s'aprovin sense ampli consens, per la via de la confiança.

Un 2016 cru en matèria econòmica

El 2016 ha estat un any difícil en matèria econòmica per a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El seu govern, en situació de minoria malgrat el pacte entre BComú i PSC, s'ha vist en un carreró sense sortida en les grans decisions econòmiques de la ciutat: primer l'oposició va fer que Ada Colau retirés la seva proposta d'ordenances fiscals a l'octubre i, després, la manca d'entesa amb els grups del plenari arran de la proposta de pressupostos per a la ciutat del govern per a l'any 2017 ha obligat a l'alcaldessa a recórrer a una qüestió de confiança per tirar-los endavant aquest divendres.

El projecte de comptes de Colau s'ha endut diferents revessos a les diferents comissions d'Economia que s'han produït les últimes setmanes. Tant és així que el rebuig inicial es va mantenir fins i tot després de les al·legacions dels grups; fa uns dies l'alcaldessa va perdre una nova votació, en aquest cas a una sessió extraordinària d'Economia. L'oposició de tots els grups pel que fa als pressupostos ha estat fèrria, i de fet ha arribat fins a aquest divendres, en què els números de Colau han estat rebutjats de forma taxativa.