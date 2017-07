L'Ajuntament de Barcelona no donarà la llicència per l'hotel de luxe de les Drassanes

Fre a un de les operacions hoteleres més polèmiques de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona no donarà la llicència per l'hotel de luxe que la cadena Praktik vol construir a les Drassanes, al districte de Ciutat Vella, un projecte que té el rebuig dels veïns.

El consistori ha aconseguit en les últimes setmanes una carcassa legal a favor seu: la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha anul·lat el pla d'usos de Ciutat Vella aprovat per l'anterior govern de CiU i un informe jurídic municipal que avala el fre a un hotel que sumaria 200 llits a un dels barris que pateix més la saturació turística de la ciutat.

La sentència del TSJC deixa la modificació del pla d'usos de Ciutat Vella del convergent Xavier Trias a l'altura de un nyap administratiu pensat en exclusiva per a fomentar nous hotels al barri. La decisió judicial, publicada el passat mes de juny, assenyala la "contradicció" entre la memòria justificativa del pla i la seva part dispositiva com a motiu principal de la seva anul·lació.

I és que en la memòria del pla de CiU se situava com a objectiu mantenir o disminuir les places hoteleres a Ciutat Vella, però a la pràctica la norma permetia augmentar el nombre d'habitacions d'hotels fins a en un 345%, el que es traduïa en una pèrdua de 2.029 habitatges per als veïns. "La normativa del pla es correspon amb un model oposat al dels objectius proclamats", assenyala la sentència de la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del TJSC.

En conseqüència, el TSJC anul·la el pla de Trias per ser arbitrari i anar en contra dels principis constitucionals de seguretat jurídica i de legalitat en l'actuació de l'administració. A més, la sentència recorda que la norma municipal no justificava l'augment en la planta hotelera ni incloïa el pla de mobilitat que exigeix la Llei d'Urbanisme i la Carta Municipal de Barcelona.

En base a aquesta sentència, els serveis jurídics municipals han redactat un informe que avala la decisió de no donar la llicència per a l'hotel. En anul·lar-se els canvis en el pla d'usos de Ciutat Vella de 2013, argumenta el dictamen a què ha tingut accés aquest diari, la norma a tenir en compte per atorgar o no la llicència de l'hotel de Drassanes és el pla del 2010.

Aquest pla, impulsat per la llavors regidora Itziar González, és més restrictiu que el de Trias, i especifica que no es poden autoritzar noves places hoteleres si abans no disminueixen. Això implica mantenir el nombre de llits d'hotel al barri i suposa un fre pràcticament definitiu al projecte de Praktik. D'altra banda, el pla d'allotjaments aprovat aquest mandat impedeix nous llits turístics a Ciutat Vella tot i que tanquin hotels.

Historial de denúncies veïnals

El mateix informe reconeix una de les principals denúncies veïnals sobre el projecte d'hotel: l'absència de documentació rellevant en l'expedient urbanístic. "No s'ha pogut localitzar un document que hauria de formar part dels expedients", assenyala el dictamen municipal. Entre la documentació perduda que va motivar la presentació d'una denúncia a l'Oficina Antifrau per part de la Plataforma Salvem Drassanes hi ha la peça final de l'expedient de modificació del pla del Raval, així com els recursos presentats per l'entitat veïnal Taula del Raval.

L'hotel que projecta a les Drassanes la cadena Praktik, una de les empreses de Jose Maria Trénor Löwenstein, marquès de Serdañola, acumula un llarg historial de denúncies veïnals. Els inicis es remunten al 1985, quan es va fixar com a habitatge social l'ús dels dos solars on Praktik ara idea dues torres de cinc i deu plantes.

El sindicat UGT va comprar un dels dos solars el 1986 perquè la seva cooperativa d'habitatge construís els pisos socials que finalment no va dur a terme, cosa que no va impedir al sindicat vendre el terreny en 2003 amb un benefici d'1,4 milions d'euros després d'un canvi de planejament urbanístic.

Els veïns, agrupats a la plataforma Salvem les Drassanes, s'han cansat de titllar de "'pelotazo'" aquesta maniobra del sindicat. A la venda dels terrenys per part de la UGT van seguir-li tres operacions fins a l'última, a principis de 2015, per la qual una filial de Praktik va comprar els terrenys per 22 milions d'euros per construir els seus dos hotels de cinc estrelles.

En el pla polític, l'hotel de Drassanes és un maldecap pel govern dels comuns des de la seva entrada a l'Ajuntament el maig de 2015. El consistori va intentar que la Generalitat, d'acord amb la normativa de patrimoni, suspengués la tramitació del projecte, petició a la que l'aleshores conseller de Cultura, Santi Vila, va fer cas omís. Amb la sentència del TSJC i l'informe jurídic municipal, el consistori s'apunta un tanto i constata que la seva cautela per no atorgar la llicència a l'hotel, cosa que li va valer retrets de l'oposició per "obstaculitzar" el projecte, tenia raons fundades.