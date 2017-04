Veïns d'una finca inundada a Barcelona denuncien represàlies per truncar una operació immobiliària

L'activitat principal de la vida dels veïns de l'entresòl del número 9 i 11 del carrer Lancaster de Barcelona és, des de fa uns dies, treure aigua del seu habitatge. L'aigua desborda de tal manera que s'ha acabat filtrant al restaurant de sota. Fa més de deu dies que una canonada de l'antiga instal·lació de l'edifici va cedir, i des de llavors els tolls són quotidians en aquesta finca del Raval de Barcelona.

El que en qualsevol altra finca es solucionaria amb una trucada a la propietat perquè enviïn lampistes a reparar la fuita, a Lancaster 9-11 s'ha convertit en un problema que amenaça de deixar-los sense habitatge, ja que els veïns denuncien que la propietat no els atén. "No ens atenen ni ho faran, es tracta d'una represàlia", diu un dels veïns, que prefereix mantenir l'anonimat.

Per als veïns l'origen del problema es troba en la intenció de la propietat de vendre els seus immobles. Fa unes setmanes Mk Premium, un inversor immobiliari dedicat als pisos de luxes que manté una guerra oberta amb l'Ajuntament de Barcelona (l'empresa va denunciar a la regidora Gala Pin fa uns dies), va adquirir l'edifici contigu, el número 13 del carrer Lancaster.

Es tracta d'una operació similar a les que s'han dut a terme darrerament a Barcelona: promotores immobiliàries estan comprant immobles sencers a la ciutat, amb inquilins amb contracte de lloguer vigent, a l'espera que caduquin per poder tornar a llogar o revendre'ls a preus més elevats.

Davant d'aquesta operació, i temorosos que els següents fossin ells, els veïns van muntar una campanya per xarxes socials –els mateixos veïns van denunciar les inundacions via Twitter– per mantenir el seu habitatge. Els veïns asseguren que el "soroll" a les xarxes ha fet que es paralitzés l'operació de compravenda de les seves finques.

Per això els veïns sostenen que la propietat fa cas omís de les seves reclamacions per haver truncat una operació de compravenda que, segons expliquen, "hagués fet canviar de mans gran part de les finques del carrer". Però no va ser així. A partir de llavors, els habitants de la finca descriuen pràctiques de mobbing constants contra ells des de la propietat de l'edifici, Olopte SL.

Des de la propietat s'assegura a aquest mitjà que "sempre" s'han reparat els problemes esdevinguts en les finques i s'excusen en la Setmana Santa i la manca de personal per no haver solucionat abans l'actual fuita.

Al contrari dels veïns la propietat si cita l'enviament d'una cisterna per treure aigua aquests dies. Segons la versió dels veïns, aquesta cisterna mai no va arribar. Motiu pel qual aquest mateix dimecres ha estat el propietari del restaurant de sota el pis inundat el que ha trucat a un especialista per solucionar provisionalment el problema amb les aigües fecals que ploren des del entresòl.

Olopte SL nega que els edificis 7, 9, 11 i 13 bis hagin estat mai en venda, els veïns asseguren que han rebut diverses visites per part de treballadors d'immobiliàries en les últimes setmanes.

Les inundacions del bloc i operaris treballant-hi ©SANDRA LÁZARO

Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona diu que està implementant "totes les mesures" per revertir la situació de les finques del carrer Lancaster, totes elles antigues i malmeses.

El consistori fins i tot ha imposat multes per les pràctiques de les immobiliàries en aquest carrer: l'Ajuntament té un expedient sancionador pendent de notificar per unes obres sense llicència al número 13 de Lancaster a Mk Premium i una sanció comunicada per manca de conservació de l'immoble que podria arribar a suposar 90.000 euros de multa, també a la mateixa empresa.

Si bé en el cas de les finques 9 i 11 no s'ha multat mai a la propietat per l'estat de l'edifici, sí que s'han obert expedients –pendents de comprovació, cita el consistori– per l'estat dels patis comuns. L'Ajuntament també informa que prepara un conveni per definir la rehabilitació dels blocs amb la propietat i que en breus procedirà a una inspecció del bloc pels incidents d'aquests dies.