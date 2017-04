Ada Colau denunciarà un usuari de Twitter que la va insultar i va amenaçar amb violar-la

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquest dilluns que denunciarà un usuari de Twitter que va publicar un missatge on l'amenaçava amb violar-la i li deia "puta catalana" i "'gossa".

El missatge, que anava acompanyat de la imatge d'una pistola, era una resposta a un tuit de Colau crític amb la denominació de "mare de totes les bombes" a la bomba llançada pels Estats Units a l'Afganistan. "Calla puta catalana, no ets ningú per opinar, gossa.. El dia que et trobi et violaré filla de puta", va contestar l'usuari amenaçant a l'alcaldessa.

Captura de pantalla de l'amenaça a Ada Colau

"No sé si Fiscalia té ja coneixement i pensa actuar. Jo sí denunciaré", ha explicat Colau en un missatge del seu perfil de Twitter en referència a la publicació del l'usuari '@Machitrxldeamor', el compte del qual ha estat suspès.