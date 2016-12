Els Mossos detenen el regidor de la CUP de Vic investigat per "incitació a la sedició"

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a Joan Coma, el regidor de la CUP de Vic investigat per un presumpte delicte de "incitació a la sedició" per donar suport en un ple a la declaració d'inici del procés d'independència del Parlament del 9 de novembre de l'any passat. Coma va plantar al jutge Ismael Moreno el passat 24 d'octubre, quan estava citat a declarar, cosa que ha portat a l'ordre de detenció. El mateix Coma ha tuitejat el seu arrest.

L'Estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col•lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern — Joan #EnsVolemVives (@joancomaroura) 27 de desembre de 2016

Fonts de la CUP han informat que està previst que Coma sigui traslladat a Madrid al llarg d'aquest dimarts i que aquest dimecres declari davant del jutge. La Fiscalia de l'Audiència Nacional veu "indicis de criminalitat" en la conducta de Coma, ja que, segons el ministeri públic, amb el seu text va encoratjar a desobeir les institucions espanyoles, com el Tribunal Constitucional.

La diferència entre Coma i els centenars de regidors catalans que també van donar suport als seus plens a la resolució del 9-N va ser que el partit d'extrema dreta de Josep Anglada, que compta amb representació al ple de Vic, va denunciar davant la Guàrdia Civil les paraules de Coma.

En una entrevista a mb aquest diari el passat mes d'octubre, Coma va afirmar: "Anar a l'Audiència Nacional a declarar per defensar la desobediència era tornar al passat".

Domènech: l'AN "està al nivell" del TOP

Les reaccions a la detenció de Coma no s'han fet esperar. "Una vegada més, l'Estat demostra quina noció té de la llibertat de expressió. L'operació diàleg: de Nadal a Sant Esteve", ha escrit a Twitter el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Per la seva banda, el líder d'Al Comú Podem, Xavier Domènech, ha afirmat que l'Audiència Nacional "està al nivell" del Tribunal d'Ordre Públic (TOP, un òrgan judicial franquista), en referència al cas del regidor de Vic.

Una vegada més, l'Estat demostra quina noció té de la llibertat d'expressió. L'operació diàleg: de Nadal a Sant Esteve. https://t.co/C7VIGFbJhc — Carles Puigdemont (@KRLS) 27 de desembre de 2016

Una notícia que no per esperada és menys indignant. Tot el meu suport a @joancomaroura. L'AN està al nivell del TOP https://t.co/UmvpQfsOcy — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 27 de desembre de 2016

Per contra, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha afirmat que "si un és cridat a comparèixer davant del jutge hi ha d'anar" i ha opinat que "un polític no pot pretendre tenir privilegis per no comparèixer" si rep una citació judicial.